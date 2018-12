Dos ladrones la sorprendieron mientras dormía y le robaron a punta de pistola

Una mujer que dormía en una vivienda ubicada en la zona de Bv. Pellegrini y Las Heras fue sorprendida cerca de las 8 de este martes por dos ladrones que, a cara descubierta pero con capuchas que impedían distinguirlos fácilmente, la despertaron a punta de pistola y le robaron.

El susto fue muy grande y la mujer lo relató el diálogo con Roldán FM: “Estaba durmiendo y de pronto siento una mano en mi cara, abro los ojos y tenía dos personas con un revolver al lado de mi cama”.

La vivienda a la que ingresaron tiene dos entradas: una puerta de adelante que estaba cerrada, y un ingreso trasero en la cual una puerta de rejas estaba abierta -y también lo estaba el porton eléctrico- porque esperaban que llegue una empleada doméstica.

En los días previos al hecho hubo albañiles trabajando en la casa y si bien la mujer no pudo distinguir a los maleantes, algunas caraterísticas le hacen pensar que podría haberse tratado de uno de ellos, según expresó en el mencionado contacto radial.

“Pedían plata, me decían que no los mire, tenían un revólver, y me decían que no me iba a pasar nada”, contó al tiempo enumeró que lo robado fue un celular, una tablet, un reloj, y 10.000 pesos.

Tras haberle sustraído esos bienes, la encerraron en el baño y se dirigieron a otro lugar de la casa donde luego constataron que faltó una radio y una cámara de fotos.

Según indicaron autoridades policiales a El Roldanense, están realizando el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona “para individualizar a los dos masculinos que habrían sido los autores del hecho”.