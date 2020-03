Dos roldanenses quedaron varados en el Caribe y la aerolínea no da respuesta

View this post on Instagram

😥Situación angustiante: dos roldanenses están varados en República Dominicana junto a otros 3000 argentinos. . 👉Ni la aerolínea ni el gobierno dan respuestas claras. . 👉La mayoría vive y pernocta en el aeropuerto sin las condiciones mínimas de salubridad. . 📱Toda la info en www.elroldanense.com . . . #latam #argentinos #coronavirus #vuelos