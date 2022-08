Ejemplo de dedicación y disciplina: campeón mundial de taekwondo a los 56 años

Por Aquiles Cadirola

El deporte es sinónimo de disciplina, de dedicación, de constancia, de esfuerzo y sacrificios porque en la gran mayoría de los casos se debe equilibrar con actividades laborales para subsistir. Fernando Lépore lleva consigo una más de esas lindas historias que sirven como ejemplo de aquellos deportistas amateurs que luchan por sus sueños y adoptan un estilo de vida digno de imitar.

A sus 56 años, este profesional de la salud que trabaja como empleado en la Municipalidad de Funes, logró recientemente consagrarse como campeón mundial de taekwondo en Países Bajos y en diálogo con El Roldanense contó lo que representó esa conquista: “Una alegría enorme haber alcanzado el escalón más alto a que cualquier deportista, artista marcial y competidor aspirara. Primero agradecer a Dios, y a todos los que desde su lugar pusieron de si para poder llegar hasta acá. Hago una importante aclaración, solo no se llega a ningún lado”.

“Desde mi familia, amigos, compañeros, mi sabon nim (NdR: según los libros de artes marciales, esta palaba significa profesor honorable) Gastón Medina, Ebel Barat, nuestros coach German Bianchi, Martín Isola y nuestro coach y preparador físico Iván Obrissapia. Todo sacrificio vale la pena en cada instante que estás compitiendo y te levantan la mano de ganador”, continuó con los agradecimientos.

Con respecto a cómo se prepara en el día a día y más aún cuando se acercan competencias, contó: “Entreno cuatro veces por día, de acuerdo a mis tiempos de trabajo también, y a veces hasta dobles turno de entrenamiento meto. Soy profesional de la salud y los tiempos no me sobran pero los voy acomodando”. Y en cuanto a su alimentación, dijo: “Muchos hidratos, me baso más en proteínas y alimentos que me brinden fuerza y energía, ya que en la modalidad de formas, es necesario. Tuve una lesión importante haces algunos años que me frenó bastante tiempo hasta que me empecé a parar para llevar adelante este proyecto”.

Sobre cuándo comenzó a practicar taekwondo y cómo se desempeña en el deporte en la actualidad, Lépore señaló: “Inicié en este arte marcial de mucho más chico, con el actual Maestro Rubén Sedita. Y tras haber dejado por más de 20 años la práctica, en el 2009 la retomo en la escuela de Gastón Medina (Tao Gym) en Funes. Practico y me desarrollo compitiendo y además estoy como instructor hace ya cuatro años en el Club Atlético San Telmo de Funes. En las competencias represento a Tao Gym y a la Escuela Santafesina de Taekwondo ITF”.

En relación a lo que le deja como enseñanzas y crecimiento a nivel humano esta disciplina, dijo: “Pertenecer a una gran familia, haber pulido ciertos valores que ya traía de mi formación en la vida y en lo profesional, compartir todo esto que no deja de darte alegrías. Requiere de sacrificios, pero así es esta vida. Además, poder compartir con mi mentor y amigo Gastón todo lo que venimos haciendo desde el 2013. Tenemos más proyectos por delante muy interesantes y además si todo sale bien ir al próximo Mundial”.