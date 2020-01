El ahogamiento es la segunda causa de muerte en niños: cómo evitarlo

Con el calor las piletas conforman un pasatiempo habitual especialmente para los niños y adolescentes pudiendo generar muertes por ahogo. Es por eso que los especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) instaron a extremar los cuidados. Las advertencias se extienden también para los baños en ríos, arroyos, lagos y mares.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los ahogamientos representan la segunda causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo en niños y adolescentes menores de 20 años, luego de los accidentes de tránsito.

“Quienes presentan mayor riesgo de ahogamiento por inmersión son los niños menores de 5 años y los episodios, en general, se producen en el ámbito doméstico. Esto se debe a una inadecuada supervisión y a la presencia de depósitos de agua o piletas sin medidas de resguardo. En los adolescentes y preadolescentes, la mayoría de las situaciones suelen presentarse en ríos, arroyos, lagos y mares, fundamentalmente por falta de observancia de reglas elementales de seguridad. Estas circunstancias hacen que sea indispensable instrumentar medidas de cuidado para evitar estos accidentes que son prevenibles”, detalló la Dra. Ingrid Waisman, médica pediatra neonatóloga, integrante del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la SAP.

Existen recipientes peligrosos, especialmente para los menores de 2 años, que muchas veces no son considerados como tales por los adultos. “Los niños pequeños pueden ahogarse en pequeños volúmenes de agua como piletas de lonas, baldes, palanganas, fuentones o bebederos de animales. Un riesgo especial son los recipientes de 20 litros, generalmente de pintura, que son reutilizados para limpieza en hogares. El niño de un año tiene la altura justa para caer en su interior y por su peso y habilidades motoras no suele poder salir o volcar el recipiente”, describió el Dr. Rubén Zabala, médico pediatra y Secretario del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la SAP.

Medidas de seguridad

Entre las principales medidas de seguridad recomendadas, desde la Sociedad Argentina de Pediatría destacaron la vigilancia permanente de un adulto responsable (nunca permitir a los niños bañarse solos), que el cuidador tenga una visión directa del niño y no se distraiga, que la relación entre el número de cuidadores y de niños sea la adecuada.

También aconsejaron instalar cercos perimetrales para todas las piletas; que los bordes y el piso sean de material antideslizante; no dejar juguetes u objetos atractivos que floten en la piscina, pues atraen la atención de los más pequeños; vaciar inexorablemente luego de su uso las piletas inflables o desarmables que no tengan cerco; y colocar un chaleco salvavidas adecuado -que se elige según el peso del niño- a quienes no sepan nadar.

Charla gratis en Roldán

El Samco local y la Secretaria de Salud Municipal organizan para este viernes 17 una charla ideal para asistir en todo momento pero que en verano cobra preponderancia por la masiva asistencia de familias a piletas de natación.

Se trata de una charla instructiva abierta a la población en general sobre resucitación cardiopulmonar y ahogamiento. La misma estará a cargo de Bomberos Voluntarios de Roldán y Funes.

La cita es este viernes 17 a las 16.45 hs Sala Italia Roldan, con entrada libre y gratuita.