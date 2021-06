El proyecto de nuevo club social, deportivo y cultural que florece en Roldán

Allá por 2017, un grupo de vecinos de Acequias del Aire colocó un cartel en un gimnasio. Era una lista a rellenar con nombres de quienes quisieran formar un equipo de fútbol. Muchas personas eran nuevas en el barrio y deseaban encontrar una nueva forma para socializar y divertirse. Cada vez se anotó más gente y los partidos se fueron dando, hasta hubo días que alquilar una sola cancha era insuficiente. Aquella primera idea mutó en un proyecto de club que ya dio sus primeros grandes pasos.

Las reuniones para jugar y luego disfrutar del tercer tiempo, con una comida entre todos, fueron la génesis. Pero aquella idea fue mutando y se hizo carne con los nuevos habitantes del barrio. Más acá en el tiempo, lo que era una iniciativa para mejorar el estado de la cancha derivó en ir más allá, en formar un espacio propio. Tras ponerse manos a la obra, el proyecto que se denomina Club Los Teros cuenta ya con personería jurídica hecha en la IGPJ. La comisión era de cinco personas, que a día de hoy son 12, mientras que el grupo general se amplía a 60.

“Se fue gestando la idea de ‘vamos a hacer algo para nosotros, así no tenemos que andar buscando cancha’. El barrio tiene tres rombos, el primero cuenta con un destino comercial. El segundo podría llamarse zona verde, y en el último hay una plaza. Ahí habían puesto unos arcos”, describe sobre el espacio Maximiliano López, en su rol de presidente de Los Teros, a El Roldanense. “Así nos picó el bichito, para darle más valor al barrio, que integre y sea más que fútbol”, cuenta, y asegura que la propuesta tiene mucho asidero.

Los renders muestran un proyecto de club amplio y multiplataforma, aunque ese prospecto es a largo plazo y el primer paso sería armar una cancha de fútbol con medidas reglamentarias. La comisión presentó la idea a la vecinal y al Ejecutivo de la Municipalidad. “Nos comunicamos con el concejal (Mariano) Mateo y hoy estamos viendo cómo podemos conseguir el espacio del rombo para aprovecharlo. Nos comentó que a ellos les interesa el proyecto y que justo tenían pensado mejorar las plazas del pueblo, por los 150 años de Roldán”, amplía López.

Según cuenta Maximiliano, el objetivo es que Los Teros, el nombre denominado para el espacio por el pájaro que se ve continuamente en Acequias del Aire, traspase los límites del barrio y se expanda a toda la ciudad. Según explicaron, en un principio hicieron una encuesta virtual en la que los votos positivos fueron más de 200, en contrapartida de uno solo negativo. El último fin de semana, pasaron por la mayoría de las casas de ADA para contar sobre el proyecto y, confirman, hubo una cantidad mucho mayor de votos en conformidad a la realización del club en detrimento de los negativos.

“Será un club social, deportivo y cultural, algo que no hay que dejar de lado. La idea es construir un SUM en el que haya diferentes talleres, como uno de lectura. No deja de ser un valor agregado para el barrio y, hasta ahora, es todo positivo”, dice Maximiliano. “La idea es hacer este espacio común y que la gente del barrio tenga un sentido de pertenencia. Es un proyecto muy lindo y estamos muy entusiasmados. Además, las cosas se vienen dando con mucha velocidad”. Él trabajó siempre en administración y contabilidad y, si bien una asociación civil es diferente a una empresa, encuentra similitudes para esta tarea.

Uno de los factores positivos que ve dentro del amplio grupo de personas que le dan vida a esta iniciativa es que sobran recursos humanos, y personas consultadas en el barrio se pusieron a disposición. “Mucha gente nos ofreció lo que hace, ya sea profesional u oficio, lo que fuese. Hubo ingenieros, abogados, personal médico, profes que nos dijeron que pueden dar una mano. Está bueno porque te das cuenta de la buena leche del barrio”, expresa. “Hay motivaciones de diferentes aspectos y todas son positivas, estamos muy contentos con lo que estamos logrando”, dice.

La pandemia puso un freno a aquellos partidos fundacionales, pero no a un proceso que creció sobremanera en el último tiempo. Incluso, el presidente se sorprende de que el trámite de la personería jurídica haya salido con tanta celeridad, cuando lo común es que demande casi un año. Cada viernes realiza reuniones por Zoom donde se debaten las cuestiones a seguir, mientras aguardan porque el contexto dé un respiro y así poder realizar polladas o bicicleteadas que permitan recaudar fondos.

“A veces los números asustan un poco, pero en el futuro tal vez podamos conseguir un padrinazgo o algo por el estilo. Todo es a pulmón hasta hoy en día. Luego de la junta de firmas, que es para que el proyecto tenga fuerza en la Municipalidad, veremos de poder hacer una junta de fondos para tratar todas estas cuestiones”, agrega López, residente de la ciudad desde 2018 y una de las caras visibles de Los Teros.

Hasta el momento, la comisión pudo sortear los obstáculos que se presentaron. Mientras aguardan que la junta de firmas les brinde la posibilidad de disfrutar del tercer rombo del barrio, aseguran que saben que aparecerán escollos más grandes. “La mayoría somos chicos de diferentes lados que vinimos a vivir a Roldán. Por eso queremos tener ese sentido de pertenencia con la ciudad, dado que ya es nuestro lugar y queremos que crezca para bien. Si bien uno lo va a disfrutar a su manera, ¿qué mejor que lo disfruten los hijos?”, describe el entrevistado.

Dentro del grupo, hay arquitectos e ingenieros que se encargan de la infraestructura y ya realizaron pedidos de presupuesto para semejante obra. También hay chicos que se dedicarán a formar la subcomisión de fútbol y, en un futuro, buscarán construir la pileta y que la cancha de básquet también tenga medidas para competencia. “Cuando llamamos a quien diseñó el escudo, nos dijo que era su sueño, era lo que él quería. Hizo 20 modelos distintos y trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Cuando escuchas cosas así, es imposible no motivarse”, profundiza.

El proyecto del nuevo club en la ciudad es incipiente, pero tiene un rumbo a seguir. “Estamos muy contentos. Hay todo un trabajo y una planificación detrás, no estamos improvisando. Antes de hacer algo, nos juntamos, debatimos, analizamos todas las opciones y decidimos. Los roles ya están designados”, argumenta. Y defiende la postura: “No se trata de un sueño alocado. El primer día lo dije claro: ‘a partir de ahora, no se olviden de que pertenecemos a una institución, con lo cual cada cosa que hagamos va a repercutir’. Esto es serio”.