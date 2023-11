El bloque justicialista sobre la venta a Danés: “No estamos en contra pero queremos que la pague lo que realmente vale”

Luego del pedido que realizara el intendente Daniel Escalante a los ediles para que traten la venta de calles a la empresa Danés (las cuales necesita para crecer), desde el actual Bloque Justicialista de concejales caminaron por el lugar y emitieron un comunicado sentando posición al respecto.

“Evidenciamos que el espacio ya está siendo ocupado por la empresa casi en su totalidad. Al momento de ingresar al lugar un agente de seguridad interna de la empresa se nos acercó para consultarnos por qué estábamos allí y en calidad de qué. Siendo que el espacio es una calle pública, nadie te puede prohibir caminar por el lugar, es de todos los vecinos”, señalaron.

“Al comenzar a recorrer, como van a ver en el video que pusimos en circulación, nos dimos cuenta que las calles están todas ocupadas por unidades de transporte. Incluso hay un espacio de tres manzanas que están unidas por un pavimento que ha hecho la empresa, atravesando el espacio público y haciendo uso del mismo. Si un auto particular quisiera circular no podría. Sin embargo,no vemos un problema en que Danes las use, si es más de hecho ya lo están haciendo. Mostrando un interés por querer comprarlas, que estamos dispuestos a aceptar”, agregaron.

“Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué está tan apurado el intendente en vender la calle?, ¿La nota pidiendo apuradamente el tratamiento de esto la habrá pensado la empresa o es una presión del intendente para prepotear a los concejales?, ¿En qué se habrá comprometido el intendente Escalante que necesita con tanta urgencia el ingreso de dinero? No puede comprometer el capital de todo Roldán para tapar su incapacidad de gestión”, se preguntaron.

Asimismo, al caminar por las calles también se cuestionaron: “Las calles están todas ocupadas, y la empresa está funcionando y produciendo con normalidad. No entendemos cuál es la desesperación por llevar adelante la venta en estas condiciones. ¿Qué compromiso tiene Escalante con la empresa que lo lleva a actuar de esta forma? Esta situación nos preocupa”.

Por último, dispararon: “¿Por qué le quiere vender a 40 dólares el metro cuadrado una calle (con lo importante que es, no es un terreno baldío), siendo que otros terrenos de menor importancia los están vendiendo a 65 dólares? Lo que se pretende vender es una intersección de dos calles públicas que le va a permitir a Danes conectar 4 manzanas. Repetimos, no estamos en contra pero queremos que la pague lo que realmente vale. Estamos analizando esta situación en profundidad. Si el intendente Escalante, por una mala gestión no tiene el dinero para pagar sueldos y aguinaldos lo está llevando a tomar esta actitud desesperadamente y derrochando el dinero que pertenece a todos los vecinos de la ciudad”.