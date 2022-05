Bombero roldanense fue reconocido a nivel nacional por su labor como instructor

Luego de más de dos años de imposibilidad a causa de la pandemia, a fines de abril volvió a tener lugar el encuentro federal de bomberos voluntarios, y un roldanense fue reconocido por su prolongada labor dentro del área. De amplia experiencia, Daniel Dassie recibió una plaqueta por sus 10 años oficiando como instructor, no solo a nivel local, sino también regional y nacional. De hecho, la década se cumplió en 2019 aunque, por razones de confinamiento, la condecoración debió esperar hasta estos días. No obstante, fue un impacto emocional que no esperaba.

“Primero, fue una grata sorpresa. Siempre decimos que somos voluntarios, hacemos el esfuerzo, nuestro trabajo, y estos son pequeños mimos”, describió Daniel durante la charla que mantuvo con El Roldanense dentro del cuartel de Bomberos Voluntarios de Roldán. La plaqueta tiene que ver con su labor a nivel nacional, sin embargo cuenta con mayor experiencia aún en lo que concierne a Santa Fe. En 2009 comenzó su tarea y hoy, pasados casi 13 años, es referente provincial de Incendios Estructurales.

El instructor local señaló que en cada encuentro departamental se reúnen los representantes de cada área dentro de la academia nacional. A saber, ‘Rescate con cuerdas’, ‘Materiales peligrosos’, ‘Trauma’, ‘Incendio’, ‘Incendios forestales’ y ‘Pedagogía y Psicología’, entre otras. Fue en ese cónclave que recibió tal distinción, que nombra: “El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, a través de su Academia Nacional de Bomberos, reconoce al Of. Principal Daniel Alberto Dassie por sus 10 años de trayectoria en la formación y capacitación del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”.

Más allá de esta década por la que fue homenajeado, su experiencia va mucho más allá. Ingresó al cuerpo en 1987, cuando sólo tenía 11 años, y se recibió como bombero en 1993. Es decir, Daniel estuvo dentro del cuartel más de la mitad de su vida y observó desde dentro la enorme transformación de los bomberos locales, que vieron crecer su cuerpo activo y sus recursos con el tiempo. “Cuando uno entraba como aspirante o cadete, como es mi caso, hacíamos capacitación acá y se rendía en Roldán. Nos daban material que conseguíamos de cuarteles vecinos, éramos un cuartel medianamente nuevo”, recordó.

“Hoy en día, existe una escuela donde se evalúa a nivel regional. Para dar una idea, el manual de Fuego, que era lo único que se daba, no pasaba las 25 páginas; hoy, el resumen del nivel 1 tiene casi 300 páginas”, graficó a modo de ejemplo. En paralelo, aseguró que si bien actualmente la cantidad de trabajo es mayor, todo se hace más fácil por los móviles y el equipamiento del que disponen. “Vi toda la transformación del cuartel, junto a los bomberos que tienen la misma antigüedad que yo o quienes quedaron de la comisión directiva”.

En lo que refiere a su trabajo como instructor, Daniel pone el acento en la importancia de capacitar a sus compañeros y a las nuevas generaciones. “El área de instrucción lleva mucho tiempo. Junto al trabajo en el cuartel, está el de manuales, presentaciones, la preparación en la semana previa de los cursos, los cursos propiamente dichos y las evaluaciones, entre otras cosas”, destacó. “Capacitar significa una satisfacción grande. Es algo muy importante que, gracias a Dios, hoy en día los bomberos cuentan con todas estas posibilidades”, dijo.

Para lograr una mejor organización en torno a la formación, el cuartel de Bomberos de Roldán copió la fórmula provincial, que a la vez la tomó de la academia nacional. “Tenemos todos los grupos de trabajo y capacitación divididos de igual manera. Por ejemplo, ‘Trauma y RCP’, ‘Materiales peligrosos’, ‘Fuego’ y el área de ‘Rescate vehicular’. Tenemos un coordinador y un subcoordinador de cada área con sus grupos de trabajo, que eligen los cursos que quieren hacer y los brindan a los demás”, expresó Dassie. Cada año se plantean diferentes objetivos y, cuando hay dinero para invertir, se hace una votación entre las áreas.

Tal forma de desempeñarse le ha permitido compartir su modo de trabajo con otros pares del resto del país. “Se unifican los manuales, los cursos, los contenidos, se bajan los lineamientos de técnicas nuevas para todos. Tanto en las reuniones como en los cursos, te reunís con pares que te amplían los conocimientos”, narró. Durante estos años, ha podido tener aprendizajes en Houston, Estados Unidos, y en Chile, en paralelo a las enseñanzas recibidas de visitas internacionales. “Todas las provincias están representadas y tenemos llegada a la academia”, aseguró.

Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional, su labor no se detiene con esta condecoración. Por el contrario, toma más impulso. En la agenda figuran nuevos cursos a hacer o dictar durante el año. Daniel Dassie aprovecha para seguir formándose mientras se encarga de capacitar a quienes le siguen. “Estamos bien, somos un cuartel que creció mucho y tiene mucha participación directiva a nivel regional y federativo”, dijo, posando la vista en lo colectivo. “Tenemos muy buena presencia en la zona, sobre todo a partir de lo que nos brinda la comunidad. Desde que nació la institución, el respaldo de la gente roldanense es 100%”.