El Comité de crisis Departamental está trabajando en las necesidades de cada distrito

Semanas atrás el Senado provincial propuso al Ejecutivo provincial la constitución de Comités de Crisis Locales en los 19 departamentos en los que administrativamente se divide la provincia de Santa Fe, conducidos por un Comando Centralizado, para organizar, ejecutar y vehiculizar las disposiciones del gobierno en el marco de la emergencia por el nuevo coronavirus (Covid 19).

Estos Comités Locales ya fueron puestos en marcha, y tienen como objetivo individualizar las problemáticas de cada una de las ciudadanas y ciudadanos, acercando asistencia, soluciones y contención, y facilitando el trabajo del Comité de Crisis Provincial. Estos se conforman desprendiendose de los 19 departamentos. Los Comités tendrán la tarea de ejecutar las acciones que surjan del Comando de Crisis Centralizado. La iniciativa fue oficializada por el Gobernador Omar Perotti mediante decreto provincial.

A los fines operativos, también se propuso la creación de un Comité Provincial, encabezado por el gobernador de la provincia, quien será asistido por sus ministros y aquellos profesionales que disponga para evaluar y disponer medidas necesarias para hacer frente a las situaciones concomitantes que surgen y surgirán a partir de la crítica situación desencadenada por la emergencia sanitaria.

En ese sentido,se decidió constituir los Comités Departamentales, convocando a profesionales locales, organizaciones empresariales y no gubernamentales y representantes de credos religiosos para sumarse a esta iniciativa y obtener así la mayor representatividad posible para dar respuesta a las demandas de cuidados en salud, provisión de alimentos y agua para los sectores más vulnerables, preservación de fuentes de trabajo y asistencia psicológica para los afectados. “El comité es un puente entre la comuna y las respuestas que le tiene que brindar a la provincia”, aseguró el Senador por el Departamento San Lorenzo, Armando Traferri.

El Senador Traferri ya puso en marcha el Comité Departamental de San Lorenzo, que es dirigido por él y, constituido por el doctor Abel Klis, todos los Intendentes y Presidentes Comunales del Departamento, importantes Instituciones como lo son el Colegio de Médicos y de Farmaceúticos y demás colaboradores..

En ese sentido, el doctor Klis explicó el propósito de la creación del comité y el funcionamiento mancomunado que se está llevando a cabo en el territorio: “La función es coordinar, junto al Comité provincial, políticas que unifiquen a toda Santa Fe. Lo que notamos, al principio, es que cada distrito, ciudad o comuna, tomaron medidas por su propia cuenta y no había una unificación provincial y, pese a la buena voluntad de los dirigentes locales lógica de querer cuidar a la comunidad a la cual representan, estas medidas se contraponían. Si esto no se hace coordinadamente con el Ministerio de Salud provincial se genera un desorden que no es conveniente en este marco. Particularmente, en el Comité por el Departamento San Lorenzo, estamos comunicados constantemente ya sea de manera personal o por teleconferencia, ya que se recomienda el distanciamiento social. Allí, cada uno puede plantear su necesidad y las alternativas que pueden tener para su comunidad, nosotros bajamos los lineamientos a seguir”.

Además, comentó que ya están trabajando junto a los Samcos locales para poder abordar a los casos sospechosos de Coronavirus pero que no tengan posibilidad de realizar un auto-aislamiento en su casa: “La idea que se planteó en la provincia es que los hospitales y samcos conformen el triaje, un espacio aislado determinado en donde un médico y un enfermero considerarán si el paciente es sospechoso de coronavirus. Sí es un caso leve, se realizará la correspondiente derivación a su casa a cumplir con el auto-aislamiento o, de no poder realizar el mismo en su hogar, serán derivados a los Centros de Primer Nivel de Salud. Estos son un espacio que que se les solicitó a Intendentes y Pte. Communales habilitar para casos sintomáticos leves que no puedan hacer el auto-cuidado en sus casas. De manera que cada distrito, en función a su población y la característica social se ha dispuesto un número de camas determinadas”. También afirmó que tanto samcos como hospitales en los se atenderán patologías de urgencia no programadas que lo requieran no coronavirus.

“A su vez, los casos más complicados se derivarán al Hogar Escuela Eva Perón en Granadero Baigorria donde fue montado el Hospital Regional allí, van a tener todas las herramientas necesarias”, aseguró Klis.