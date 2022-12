“El Concejo se vio ralentizado por la falta de información del Ejecutivo”

Una vez cerrado el año de sesiones ordinarias del Concejo, el Bloque Justicialista de la ciudad realizó un balance del año y calificó el 2022 como positivo. Los ediles Susana Abo Hamed, Mariano Mateo y María Eugenia García, representantes de este espacio político, trazaron una radiografía de lo que sucedió durante estos meses y tocaron otros temas, como la venta de lotes en el Parque y el área industrial, la auditoría de la gestión anterior que el oficialismo podría hacer pública en los próximos días y qué se puede esperar el próximo año.

“No tengo el número exacto, pero estamos contentos porque fue un año récord en proyectos, minutas de comunicación y decretos presentados. Fueron más de 150 en su conjunto”, expresó Mateo a El Roldanense. “Los secretarios del Concejo nos dijeron que hace tiempo no se veía un año tan movido. Todo se hizo muy dinámico, y fue muy bueno el trabajo en comisión y con los otros espacios. Siempre priorizamos el bien de los vecinos”, señaló. “Tuvimos muchas minutas y fue un año completo, de mucho trabajo”, añadió García.

Por su parte, Abo Hamed señaló que “fue un año muy productivo” y destacó el trabajo en conjunto entre todos los bloques. “Muchos de los reclamos, pedidos o minutas que fuimos haciendo, se fueron resolviendo. Hubo cosas por las que luchamos y debimos hacer públicas con videos porque con las minutas al Ejecutivo no le alcanzaba, pero todo rindió sus frutos”, pronunció. “Lo que queremos es una mejor calidad de vida para los roldanenses. Vemos que se ponen palos en la rueda a nuestra labor legislativa, pero aquí estamos”, profundizó.

En paralelo, la presidenta del Concejo expresó que muchos proyectos quedaron pendientes para tratar el próximo año. “Algo que complicó muchísimo el tratamiento de los temas fue no contar con la información necesaria. Quedaron un montón de temas en carpeta, un listado larguísimo de pedidos de informe que no fueron contestados por el Ejecutivo”, manifestó. “Más allá de nuestra voluntad y predisposición, el ritmo del Concejo se vio ralentizado, y en algunos casos el cuerpo se vio imposibilitado, por la falta de información”, aseguró.

A la hora de hablar de proyectos concretados, Mateo hizo alusión a dos en particular. “Avanzamos con la bendita ordenanza de remises, que desde mi primer mandato estaba dando vueltas en comisiones. Este año se alinearon los planetas y pudimos avanzar, así como con la del geriátrico, que era otro caballito de batalla que teníamos”, detalló. “Siempre le explicamos a la gente que los tiempos legislativos no son cortos. Muchas veces los proyectos no pueden ser tratados por falta de información. Cuando te diste cuenta, pueden haber pasado cuatro meses. No es que no se trabajó, lo que se hizo fue pedir documentación, de eso se trata”, amplió.

“Hay varios problemas que ya existían al arrancar el año y hoy lamentablemente siguen estando, como el tema de la EPE, que nos excede. La empresa no cumplió con el convenio oportunamente celebrado en 2020 y desde el Ejecutivo no se la instó para que cumpla con lo firmado”, dijo Abo Hamed. “Estamos esperando que se haga, dado que la prefactibilidad depende de la empresa”, añadió. A la vez, habló sobre el transporte público: “El problema continúa, tanto de la línea interurbana que no es municipal como con la línea local. El Ejecutivo debe ponerse las pilas respecto a la prestación del servicio. Es lamentable el estado de las unidades”.

Por el mismo lado, AH dijo que “desde el Concejo instamos hace muchos meses para que se haga el mantenimiento de los colectivos y la readecuación de las frecuencias, en función de las necesidades de los diferentes barrios”. Mateo, en tanto, encumbró los reconocimientos hechos durante el año a deportistas, artistas y alumnos locales. “Le damos un gran valor a esas distinciones”, argumentó García. “Queremos fomentar las cuestiones educativas, culturales, deportivas. Este tipo de pequeños gestos son motivadores”, explicó Abo Hamed.

“Algo que nos sorprendió y hace años no pasaba fue la gran cantidad de pedidos de cambios de uso de suelo para barrios”, describió Mateo. “Con la problemática que vive la ciudad, el tema de la EPE, la falta de agua en época de verano y los problemas que existen con los servicios en la ciudad, el Concejo priorizó que se cumpla lo que se votó en su momento, el Plan Estratégico -narró y continuó-. ¿Qué pedía ese plan? El completamiento de los manchones que habían quedado en la ciudad, y después sí abrir las puertas a nuevos barrios”.

Con vistas al 2023, Abo Hamed puso énfasis en el trabajo por igual del cuerpo y el bloque que integra. “Esperamos que todas estas cuestiones se puedan revertir. Como siempre, tendremos nuestra mejor voluntad, más allá de las agresiones o los dichos desafortunados de parte del intendente”, expresó la presidenta del cuerpo. “Para dar una mejor calidad de vida se trabaja en equipo. A veces se ponen palos en la rueda, pero el diálogo y el trabajo grupal ayudan a nuestra ciudad”, sumó García. “En 2023 nos van a encontrar acá trabajando, tratando de que esta Roldán que tanto queremos sea un poquito más linda”, detalló Mateo.

El crecimiento del Parque Industrial

Los ediles que componen el Bloque Justicialista se desligaron de la acusación de que su espacio no aprobó la llegada de dos nuevas empresas al Parque y el área industrial. “No es verdad que desde el Concejo no se aprobó la venta de lotes”, pronunció Mateo. “Es mentira que nosotros no apostamos por el crecimiento del Parque y que solo lo hacíamos cuando estaba el anterior intendente. Durante 2021 se vendieron siete terrenos y este año fueron seis. La recaudación de la Municipalidad a través de esas ventas fue el doble. Nunca nos opusimos”, agregó.

“Con respecto al desembarco de estas dos empresas por las cuales el intendente salió a acusarnos, esos terrenos tienen problemas judiciales y no sé si estas empresas lo sabían”, expresó el concejal. “Era una gran irregularidad desde el punto de vista legal que no pensábamos apoyar. Si el Municipio se ve envuelto en una situación donde después hay un juicio que quién sabe de qué montos estamos hablando, se va a perjudicar toda la ciudadanía”, coincidió Abo Hamed, y aseguró: “Lo que nunca apoyaremos es cualquier cosa irregular o ilegal, que quede bien en claro”.

En sintonía, Mateo se refirió a un proyecto presentado que cambiaría el monto que prevalece para invertir en el Parque cada vez que se vende un lote. “Actualmente es de 5%. Pedimos una modificación y que el 50% quedara en el Parque. Nos dijeron que era mucho pero queríamos llegar a un 30, 35% para que el Parque pueda pegar un salto de una vez por todas”, describió. “Eso hace que el polo industrial crezca y se puedan dar más oportunidades de trabajo”, puntualizó. “Apostamos por el crecimiento del Parque, nunca frenamos la mano de obra”, complementó García.

Auditoría de la anterior gestión municipal

El Concejo accedió a una copia de la auditoría que el intendente Daniel Escalante realizó sobre la anterior gestión municipal. “No se entiende porqué se hizo algo de estas características, cuando tranquilamente la podrían haber hecho con personal municipal. No sabemos cuántos recursos de la Municipalidad se utilizaron para hacerla y no arroja ninguna irregularidad seria”, manifestó Abo Hamed. “Puede haber alguna cuestión que tiene que ver con formas internas de la Municipalidad. En el momento que él asumió, estábamos cambiando de sistema informático”, dijo.

“Hay una ordenanza del 2014 que habla del acceso a la información pública. La auditoría es algo que encarga el Ejecutivo a la Universidad a través de un convenio que nunca nos fue enviado”, explicó Abo Hamed. “Cada vez que le pregunté al intendente por qué no enviaba una copia de la auditoría en las mil reuniones que tuvimos, me decía que ya se iba a hacer público. Hay una cuestión central, no somos público, somos gobierno, somos la parte legislativa de la Municipalidad de Roldán”, amplió.

La concejal esgrimió que era necesario contar de antemano con la información de esa auditoría, y opinó que “no fuimos respetados en nuestra investidura”. “Dudamos seriamente acerca de cuál fue la información suministrada, sospechamos que fue insuficiente y que la Universidad hace una observación con información incompleta”, detalló. “También nos vamos a expedir al respecto y queremos que sea aclarada la cuestión de la que habló el intendente sobre una denuncia penal”, añadió.

“Lamentablemente, no solicitaron información ni consultaron sobre los formatos internos del municipio a quienes se ofrecieron gentilmente para colaborar y se pusieron a disposición, como los secretarios de la anterior gestión”, narró Abo Hamed. “Ahora, hay un montón de situaciones que se prestan a confusión. Pensamos seguir adelante con esto y, si cabe alguna contra denuncia o acción legal, la vamos a llevar adelante”, precisó.