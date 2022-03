El delantero roldanense que se inspira en Di María y se sumó a las juveniles de Newells

Un amistoso entre el selectivo de Roldán y Newell’s que se jugó en noviembre del año pasado fue la gran oportunidad para Facundo Gabetta, el delantero roldanense que no desaprovechó la posibilidad. Mostró su talento y los captadores del club rojinegro no dudaron en sumarlo a sus filas. A día de hoy, transcurridos poco menos de seis meses desde aquel día, él ya está asentado en las divisiones juveniles leprosas y sueña con seguir creciendo.

Nacido en 2008, juega como extremo por derecha en la novena división y cada día comparte predio con Diego Mateo, también oriundo de esta ciudad y entrenador de la Sexta. “Mi mamá me dice que me parezco mucho a Di María por la forma de jugar”, cuenta Facundo a El Roldanense. Incluso, producto de su apellido, durante los entrenamientos le encontraron un seudónimo rápidamente: “En el club siempre me dicen ‘Gambeta’”, dice entre risas.

El convenio y el pase entre Sportsman, su club de procedencia, y NOB, ya están hechos, por lo que su debut con la camiseta leprosa podría darse más pronto que tarde. A Sportsman había llegado hace 10 años, y deja en claro su gratitud para con la Cebra. “Vivíamos en Rosario y nos mudamos a Roldán cuando yo tenía cuatro años. Con mi papá, buscábamos un club en donde empezar. Encontré Sportsman y ahí me quedé”, describe. Y por más que ya no juegue en la institución, sigue yendo cada fin de semana a ver a sus ex compañeros.

«Newell’s es el club que me brinda todo”, dice. A la vez, si su familia lo ve parecido a Di María, él hace lo propio e intenta copiarlo. “Tengo dos ídolos. Uno es Messi, fundamental, y el otro es Di María. He visto muchas jugadas suyas y me inspiré mucho en él para jugar”, expresa.

Facundo tiene un deseo claro, un horizonte que perseguirá con obstinación durante los próximos años. “Mi gran ilusión es llegar a jugar en Primera División. Es mi sueño desde chiquito”, asegura. Sus padres, en paralelo, lo acompañarán en su crecimiento. “Estamos contentos con lo que está viviendo. Siempre fuimos y somos de perfil bajo y le inculcamos mucho eso a él”, cuenta Mercedes, su madre. El camino recién ha comenzado, pero Facundo Gabetta se ilusiona.