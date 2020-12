Tras más de una década, el goleador roldanense Franco Casañas deja Trebolense

Después de 11 años ininterrumpidos vistiendo la camiseta de Trebolense, donde dejó su sello y se convirtió en ídolo, el delantero roldanense Franco Casañas anunció que dejará el club. Aún no tiene decidido su futuro y cuál será el próximo destino, aunque tiene pensado jugar uno o dos años más todavía. “Me voy contento, tranquilo, siempre dejé todo por este club”, dice a El Roldanense.

En el equipo de la ciudad de El Trébol salió campeón dos veces e hizo 218 goles, 17 de ellos en clásicos. Además, en otras dos ocasiones llegó a la final, más allá de no poder imponerse. “Con todo esto de la pandemia, hubiera querido retirarme en la cancha pero no se pudo. Creo que es una etapa ya terminada en mi carrera. Ahora, disfruto de la familia, ya que el fútbol demanda mucho y no te da tiempo para estar con ella”, expresó.

Casañas, que dejó Roldán a sus 15 años para viajar a Buenos Aires y debutar en Almagro, se convirtió en un referente del club al que hoy deja. “Los hinchas me han llenado el celular con mensajes de cariño y dedicatorias que a uno le llenan el corazón y el alma”, contó. Hace 13 años que vive en El Trébol, adonde llegó tras pelearse con su representante. Hoy, con 35, espera pasar las Fiestas y se tomará su tiempo para decidir: “Son las vueltas del fútbol, pero no me arrepiento de nada”.