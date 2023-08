El roldanense de 11 años que arma el cubo Rubik en 30 segundos y participó en un torneo nacional

Sus manos parecen dos remolinos. En un par de segundos puede armar un cubo Rubik, todo sin quitar sus ojos de sus ágiles dedos. En diálogo con El Roldanense Alejo, el niño de once años, relató su pasión por este juego.

‘‘Hace dos años empezó todo esto, porque estaba en mi casa mirando a un Youtuber que armaba cubos y el que tenía en mi casa no lo podía armar, entonces mi mamá me propuso un desafío: si lo aprendia a armar me compraba uno nuevo. Fue allí que empecé a insistir más veces, hasta que logré armar el cubo con todas sus caras iguales’’, relató Alejo Aguirre, en diálogo con este medio.

‘‘El primer paso para armar un cubo es según el método de principiante que se compone por siete algoritmos, donde primero hay que armar una cruz blanca que coincida con su centro, luego una cara blanca, continuando con dos caras más y finalizando con la ultima cara’’, relató el niño.

‘‘A partir de que pude armar el primer cubo, empecé a jugar todos los días y a cualquier hora. Al cubo Rubik de 3 x 3 tardo en armarlo entre 30 y 40 segundos’’, explicó el pequeño y al mismo tiempo agregó: ‘‘En total en la actualidad tengo más de 20 cubos en diferentes tamaños, desde el más pequeño, el 2×2, hasta el más grande el Megaminx’’.

En junio pasado Alejo participó del Torneo nacional Santa Fe Cubea y quedó en el puesto 16 entre 32 participantes en la categoría Pyraminx. ‘‘Me gustan muchos esos encuentros porque me permite generar amigos, en el campeonato pasado me hice amigo de un niño que se llama Leon y con el que hablamos por whatssap’’, destacó.

No importa el lugar donde esté, mantiene la misma entrega cuando lo están observando, algunos tal vez esperando el más mínimo error, pero Alejo sabe cómo impresionarlos: ‘‘En los recreos de la escuela también llevo mi cubo y me entretengo jugando, muchos de mis compañeros se sorprenden de lo rápido que lo armo’’, añadió.