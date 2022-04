El roldanense Gastón Martiré cambió de colores y tiene nuevo equipo

El roldanense Gastón Martiré, cambió de colores y dejó luego de varios años de vestir la camiseta de Villa Dálmine y pasó a vestir los colores de Sportivo Las Parejas. En dialogo con El Roldanense relató los detalles de su traspaso de club y las expectativas de cara a lo que viene.

‘‘Estaba en Villa Dálmine y me quedaban seis meses de contrato pero a través de mi represente surgió la posibilidad de ser parte de Sportivo Las Parejas y no dudé. Llegué a un acuerdo, rescindí contrato y me vine a jugar en el Federal A’’, explicó Gastón a este medio.

‘‘La propuesta que mi hicieron me sedujo desde varios lados, pero sobre todo por la posibilidad de sumar minutos de juego y agarrar confianza. Además mi situación fue simple de poder resolver porque no ocupo cupo en la liga, dado que desde chico jugué en la Liga Cañadense, entonces eso generó que la llegada al nuevo club sea mucho más sencilla’’, detalló el delantero local.

‘‘Firmé por una temporada y estoy muy contento de ser parte de la institución porque tiene un proyecto muy interesante. Además estoy cerca de mi familia y eso para un jugador es muy importante’’, explicó y agregó: ‘‘El club que estructuralmente está por encima de la categoría, ahora nos toca a nosotros poder el salto de calidad’’.

Por último, Martiré relató: ‘‘Estoy jugando como extremo por ambas puntas y el objetivo es pelear arriba y tratar de ganar ambas competencias, ya sea el Federal A y la Liga Cañadense de Fútbol’’.