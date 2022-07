El roldanense Ike Parodi prepara su segundo álbum como solista

El roldanense Ike Parodi transita por una nueva etapa en su carrera y se encuentra en el armado de su segundo disco como solista que saldrá en el mes de septiembre. En dialogo con El Roldanense, explicó los detalles del nuevo material.

“Lo que me impulsa para poder desarrollar el desafío de solista es hacer todo el trabajo de composición hasta llegar al resultado final del disco. Y eso me permite componer y grabar todo lo que se me ocurre casi sin filtros”, expresó el cantante.

“Iker y los picantes está formado por Palmo Addario, Tato Zeballos, Tutu Rufus, Mario Laurino y Bruno Acanfora y, junto al sello discográfico Mc Fly Records, tenemos un primer disco bajo el nombre Al Amanecer que salió en 2018 y ahora vamos por el segundo álbum, cuyo primer corte se llamó Forajidos”, contó.

Ike Parodi fue vocalista y líder de la banda Vudú desde el 2000 hasta el 2020. Con su primer disco solista se alzó con el premio Rosario Edita a mejor disco de rock como artista solista.

‘‘Estoy trabajando fuertemente para que en el mes de septiembre pueda salir el disco de mi proyecto como solista y la idea es poder realizar una presentación en la ciudad’’, señaló el cantante y agregó: ‘‘El nuevo disco aún no tiene nombre, pero va estar compuesto por once temas, los siete que ya salieron desde Forajidos hasta el último Mamma, pero luego los cuatro inéditos que aún se tienen que remastrerizar, todos los temas son de mi autoría y trabajé en ellos en el último año y medio’’.

En los últimos días se conoció “Mamma”, tema sobre el que Parodi explicó en sus redes sociales: “Una canción que está inspirada en la añoranza y en la duda de muchas hijas e hijos que no saben nada sobre sus mamás biológicas. Dudan, hay algo que no está bien, hay algo que falta. Pero siguen adelante!”

Por último Iker Parodi, remarcó:‘‘ El objetivo es que este segundo este en las diferentes plataformas digitales, como Spotify y YouTube, pero ademas busco que pueda tener un soporte de vinilo, ojalá se pueda lograr’’.