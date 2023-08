El roldanense que jugó en Rosario Central y gritó campeón con el equipo Senior

Con el triunfo logrado el último domingo ante Atlético Rawson en su ciudad deportiva, Rosario Central se consagró bicampeón de la Liga Nacional de Clubes Senior. Entre otros ex futbolistas profesionales que dejaron su marca en el club canalla, figura un roldanense que participó de ambos títulos. Se trata de Gerardo Ferrari, deportista local que supo jugar dos partidos con la camiseta auriazul a mediados de los noventa. Luego del partido, brindó sus sensaciones y celebró el título en diálogo con El Roldanense.

“Estamos un poco viejos pero seguimos. El resto son más pibes y hay muchos chicos de renombre, como el Chelito Delgado, el Chaco Herrera, el Oveja Talamonti, Laureano Tombolini, Damián Chitzoff, Daniel Quinteros, Muñoz Mustafa, entre otros”, contó Ferrari, quien está por llegar a los 50 años y es el más grande del plantel. “Son muchos jugadores de gama alta que integran el equipo y se armó un lindo grupo. Los chicos son más cachorros que yo. Me gusta seguir entrenando, siempre corro maratones y por ahora me mantengo”, expresó.

Habituado en la actualidad a las aventuras en alta montaña y parte del equipo Halcón Running, Gerardo jugó en Central durante la temporada 1995/96, cuando por entonces el entrenador era el recordado Ángel Tulio Zof. “No tenía mucho lugar en el equipo, habían traído al Vasco Arruabarrena y me fui a préstamo. Estuve en Chile, Ecuador, algunos equipos del Nacional B y ascendimos a Primera con Almagro, uno de los recuerdos más lindos de mi carrera”, recordó el atleta local, y a la vez aseguró que nunca perdió su fanatismo por el club rosarino.

Son días de celebración, sin embargo ya se enfoca en el próximo torneo que empezará en octubre. “Seguimos jugando. El formato cambia, ya que lo agarró AFA. Hace dos años que se hace y, como dio frutos, se metieron los pesos pesados”, describió, y añadió que probablemente se sumen al certamen equipos como River, Boca, Vélez, Independiente, Racing y los cordobeses Belgrano e Instituto. “Se hizo algo muy bueno, AFA le da jerarquía y hay muchos jugadores importantes, eso es lo que le da mucho poder al Senior”, detalló.

“A esta edad es muy grato pertenecer a este grupo de pibes que han ganado mucho históricamente no solo en Central, jugar con chicos a los que les llevo 10 años, estar a la altura y disfrutar de jugar a este nivel”, valoró Ferrari. “Muchos me dicen ‘Gera, ¿cómo haces?’, pero no sé la respuesta, me gusta entrenar todos los días, corro, me cuido con la alimentación y eso me ayuda a integrar un grupo así. Para mí es hermoso”, contó, y aseguró convencido: “Mientras me den las piernas, yo sigo”.