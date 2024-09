El roldanense que retomó viejas canciones de su autoría y se lanzó como solista

Marcos Pautasso tiene 44 años, es fanático de la música y luego de pasar por diferentes bandas decidió jugársela, hacer su propio camino y se lanzó con su primer corte de difusión como solista llamado Hijos de la Calle.

“Cuando era chico me gustaba mucho el mundo de la música y con un grupo de amigos teníamos una banda llamada Típico vago que hacíamos temas, pero nunca los sacamos a la luz y ahora retome ese viejo amor y pude grabarlos”, comentó en diálogo con El Roldanense.

“Durante mucho tiempo sabía que quería darle luz a aquellos temas que habíamos inventando cuando en el grupo de amigos teníamos 16 o 17 años. Siempre fui parte de bandas que hacían covers, pero ahora después de muchos años sentí que era el momento de poder hacer algo propio”, relató.

“Este proyecto que formé para poder grabar los temas de cuando era un adolescente se llama COMA4 y lo que busco es poder grabar los temas con distintos músicos, la idea es que vayan rotando. El primer tema que saqué se llama Hijos de la Calle y lo hicimos entre cuatro músicos, yo toqué dos instrumentos y mi pareja formó parte del coro”, sostuvo y al mismo tiempo sumó: “Para el próximo tema participarán otros músicos de la ciudad y de la región”.

“El nombre que le puse a este proyecto, es porque siento que el rock está de esa manera, en coma 4, porque a nivel general se puso de moda otra movida musical que se aleja de las costumbres argentinas que es la guitarra, la batería y el rock puro”, contó.

“Es el primer lanzamiento como al mundo musical de mi propia autoría y tengo que agradecer a mi familia, amigos y todos lo que me conocer que me acompañaron para hacer este sueño realidad. Además quiero realizar una mención especial a la distribuidora OFFSTEP que me permite llegar con mi música a más de 50 plataformas digitales de todo el mundo”, describió el cantante.