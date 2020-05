El roldanense que vive en Londres, tuvo coronavirus, se recuperó y ahora es voluntario

Felipe Caso es roldanense, hace ya algunos años vive en Londres y el 12 de marzo empezó con síntomas compatibles con coronavirus. Al cabo de unos días el diagnóstico se confirmó y padeció la enfermedad que azota a todo el mundo, atravesando un proceso de recuperación que le llevó 15 días.

Felipe no necesitó internación, pero tras recuperarse decidió anotarse por internet como voluntario y a la semana lo llamaron de un hospital cercano a su domicilio para empezar a colaborar, tal como él mismo contó en una nota que brindó a TN.

“Cuando noté los síntomas, al principio no lo tomaba como algo serio, pero con 26 años me costó superarlo y me puse a pensar en las personas mayores. Ahí decidí anotarme”, relató y describió cómo es su día a día en el hospital: “Al comienzo del día me encargo de que los médicos y enfermeros tengan los suplementos para poder trabajar, barbijos, alcohol en gel, mascarillas, entre otros. Ningún médico asegura que no me pueda volver a contagiar entonces yo tomo mas medidas de seguridad que todos”, agregó.

“Al principio a mis viejos les mentí, les dije que estaba en un hospital donde no había coronavirus, pero sentía que las personas me necesitaban y no podía no hacer nada”, sumó y contó que tenía pasajes para volver a Argentina el 18 de marzo pero se lo cancelaron.

Haciendo clic acá, te dejamos el testimonio de Felipe en TN