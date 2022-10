El Senado dio media sanción al proyecto que brinda subsidios a cooperativas que brindan servicios de agua

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe dio media sanción sobre tablas al proyecto de ley de Armando Traferri que propone asignar un aporte no reintegrable a todas las cooperativas y comunas que prestan servicios de agua potable y saneamiento. La iniciativa busca equiparar la situación de cooperativas y comunas con la de Aguas Santafesinas (Assa), que recibe un importante sustento estatal.

El proyecto de Traferri, que fue aprobado en cinco ocasiones por el Senado pero nunca fue sancionado por Diputados, establece brindar un aporte equivalente al precio de 1.200 metros cúbicos de agua según el régimen tarifario vigente para Assa en el rango de consumo bimestral de 0 a 22,14 m3 para usuarios medidos (por los primeros 20 m3 de consumo), por cada conexión que tengan registrada y por la que efectivamente brindan suministro y servicio a la población. Este aporte, según el texto, es anual y debe ser transferido a los beneficiarios con la periodicidad que establezca el Poder Ejecutivo. Además, la norma establece que las cooperativas y las comunas que presten uno solo de los servicios, recibirán el cincuenta por ciento del aporte no reintegrable por cada conexión.

Entre los fundamentos de su proyecto, Traferri recuerda que Assa tiene por objeto la prestación del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales en quince localidades de la provincia. Y que “el Estado provincial contribuye permanentemente al sostenimiento del servicio de agua potable y cloacas que presta ASSA en esas ciudades, en las cuales habitan aproximadamente 1.800.000 personas”. Así, razona que, durante el último ejercicio económico cerrado el 31/12/2021, la provincia ejecutó partidas presupuestarias de gastos corrientes con destino a Assa por un valor total de $4.012.171.000.

“Si se relacionan el monto de los subsidios otorgados por el Gobierno provincial con la cantidad de habitantes servidos por Assa, se determina un aporte per cápita de $2.228,00. Este aporte del Estado por una lógica cuestión de equidad debe llegar a todos los santafesinos por igual”, reclamó Traferri en su proyecto.

Durante su intervención en la sesión de este jueves, Traferri señaló: “A este proyecto es la quinta vez que logramos darle media sanción en la Cámara de Senadores y no encuentro la razón de por qué en Cámara de Diputados nunca es tratado”. Al respecto, evaluó que la iniciativa “se trata justamente de una cuestión de justicia, de equilibrio”. Tras lo cual ejemplificó: “Yo cuento lo que pasa en la ciudad de San Lorenzo. Del 80 por ciento la prestación la tiene Assa y el 20 por ciento a través de una cooperativa de agua potable que la llevaron adelante los vecinos. Y los contribuyentes de Assa tienen un subsidio importante para el consumo de agua y no es así para los de la cooperativa. Que sumado a esto hace más de un año no pueden llevar una actualización de tarifas, en un proceso inflacionario como el que tenemos, porque todavía no están cumplimentados los integrantes del (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) Enress, que son los encargados de aprobar los aumentos. Con lo cual, en las últimas visitas a las 3 cooperativas del departamento San Lorenzo me encontré con estos inconvenientes”.

A continuación, explicó que hay cooperativas en Carcarañá, “que presta el servicio a toda Carcarañá, más de 17 mil habitantes”. También en Fray Luis Beltrán, “que tiene aproximadamente 20 mil habitantes a los que presta el servicio de agua y cloacas”. “Y la de San Lorenzo, que si bien asiste a más o menos 1.800 habitantes, está en la misma ciudad donde hay 48 mil vecinos que reciben el beneficio del subsidio que tiene Assa. A veces es imposible explicarles por qué en la misma ciudad hay tratos diferentes para el consumo de agua. Y nos encontramos con la triste realidad de que hay vecinos de primera y vecinos de segunda”, insistió.

Al terminar su intervención, el legislador justicialista exhortó a los integrantes de la Cámara Baja a tratar el proyecto y dijo: “Esperamos que en esta oportunidad la Cámara de Diputados pueda hacer justicia y convertir en ley este proyecto que ahora tiene media sanción”.