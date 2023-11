El socialismo sienta posición sobre Danés: “Debemos jerarquizar el interés colectivo por sobre el individual”

La venta de calles en el área industrial a la empresa Danés sigue sumando capítulos. El socialismos local -que hasta diciembre tiene representación en el Concejo con la edil Maira Leiva- sentó posición sobre lo ocurrido el pasado jueves en el recinto.

En un comunicado , señaló: “Ante la situación de enfrentamiento que continúa ocurriendo en el Concejo Municipal de nuestra ciudad y que impide el tratamiento y la aprobación de numerosos proyectos en beneficio de los y las roldanenses, desde el Partido Socialista queremos dar a conocer nuestra posición”.

“El pasado martes 7 de noviembre en la sesión ordinaria el Departamento Ejecutivo presentó una nota solicitando el urgente tratamiento y aprobación de la venta de una calle pública a la empresa Danés acompañada de una nota de la empresa en el mismo sentido. Asimismo, se recibió una nota de UNEMPIR Roldán pidiendo se traten con mayor celeridad los temas inherentes a la venta de lotes del Parque Industrial y Área Industrial”, explicaron y siguieron: “El Concejo en conjunto y por unanimidad acordó dar tratamiento a dichos proyectos y se comprometió a dar despacho en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se desarrollaría el jueves siguiente. El despacho de dicha reunión ingresó en el temario que se debía tratar en la sesión del martes 14”.

“Sin embargo, cumplido el horario de la convocatoria a dicha sesión, los tres concejales del Bloque Justicialista no se presentaron a la misma, por lo que no se logró quórum y no se pudo sesionar, dilatándose más aún el tratamiento de estos temas. Esta actitud pone en riesgo numerosas fuentes de trabajo de vecinas y vecinos de nuestra ciudad”, manifestaron.

“Roldán siempre fue una ciudad industrial. Muchas de las empresas que hoy se encuentran en pie debieron atravesar la crisis de los años 90, y continuaron apostando a producir en la ciudad, empleando a miles de trabajadores. Ante la situación actual es necesario adoptar desde el Estado políticas que tiendan a alentar y apoyar la radicación de nuevas empresas y a fortalecer las ya existentes. En este marco, creemos importante destacar que se cumplen 40 años de democracia, y esto nos interpela a buscar consensos que permitan la toma de decisiones en beneficio de los vecinos y trabajadores de la ciudad. Fortalecer el diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitan superar mezquindades personales y sectoriales. Los diferentes sectores de nuestra vida institucional tenemos la responsabilidad de trabajar de forma conjunta a pesar de las diferencias para priorizar el bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad y sus habitantes”, expresaron.

Asimismo, señalaron: “Como siempre, debemos jerarquizar el interés colectivo por sobre el individual, y la política tiene la responsabilidad de buscar acuerdos para mejorar la calidad de vida de la gente y transformar la realidad en beneficio de todos. Como socialistas, desde la banca que ocupamos estos dos años en el Concejo, siempre fuimos una fuerza que tuvo la decisión de generar proyectos propios y apoyar iniciativas ajenas en esta línea. Sobre el final de nuestro mandato, instamos a todos los sectores de la vida política de nuestra ciudad a sentarse a dialogar responsablemente para encontrar soluciones a cada una de estas problemáticas. Y desde nuestro lugar continuaremos trabajando solidariamente por los roldanenses y para ser una alternativa superadora a la grieta que nos atraviesa en diferentes niveles de nuestra sociedad y que genera un estancamiento para el desarrollo de nuestra ciudad y de todo el país”.