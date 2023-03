Elecciones 2023: la danza de nombres que ya bailan en la arena política local

El cronograma electoral de 2023 oficializado a través del decreto 0236/23 indica que en Santa Fe el próximo 12 de mayo es el día que vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos y precandidatas a las elecciones primarias, abiertas y obligatorias (Paso) que serán el 16 de julio. Si bien faltan aun varios días para ese momento, como es costumbre la danza de nombres y la rosca política empezó casi con el comienzo del nuevo año.

En Roldán se renuevan tres bancas en el Concejo: las que actualmente ocupan Susana Abo Hamed, Carlos Graizzaro y Maira Leiva. Es decir, el justicialismo pone en juego dos de los cuatro escaños que tiene actualmente mientras que el socialismo se juega uno que ganaron de la mano de Jorgelina Alfonso jugando por dentro del Frente Progresista.

La alusión al Frente no es aleatoria: este año el socialismo tiene una pata adentro del Frente de frentes y una pata afuera. ¿Qué significa esto a nivel local? Que el espacio puede pretender ocupar un lugar adentro de la fórmula oficialista o bien decidir ir por afuera y presentar boleta propia.

Si la opción es la primera deberán pelear un lugar expectante en una boleta que indefectiblemente deberá contener entre sus primeros lugares a un representante del radicalismo y uno de JxC, alianza que en 2021 ganó la intendencia tras 40 años de peronismo. Entre esos nombres se apuntan algunos funcionarios y funcionarias del círculo chico del actual intendente Daniel Escalante y algunos reconocidos empresarios.

También el sector de Vanina Procopio empezó su armado. Si bien Procopio -que en 2021 quedo a un paso del Concejo- ocupa un cargo como funcionaria de gobierno en la subsecretaría de Relaciones Institucionales, también empezó a mover sus redes sociales y una historia que subió con Héctor Benavidez (actualmente en la secretaría de Cultura que comanda Mercedes Dietrich) desató suspicacias. Procopio ya lanzó su precandidatura como senadora por el departamento San Lorenzo y es a Benavidez a quien quiere postular a nivel local, en principio, con una boleta por fuera del oficialismo.

Por dentro de JxC pero independientemente de la lista que presente el escalantismo va a volver a jugar Lucas Vicario, un hombre que fue punta de lanza del partido amarillo en la ciudad con su candidatura a concejal en 2015, que luego en 2017 fue como candidato a intendente y que en 2019 volvió a probarse como candidato a Concejal.

En lo que respecta al peronismo la cosa no viene nada fácil y las negociaciones ya empezaron: a mediados de marzo hubo un primer acercamiento entre la mayoría de los sectores que componen hoy el disgregado partido a nivel local. Estuvo el kirchnerismo que encabeza Natalia Porfiri, representantes del nobel Frente de Unidad Roldán (FUR), el exintendente José Pedretti, el Frente Grande encabezado por Diego Rodríguez y también un nuevo espacio que tiene como punta de lanza a Luciano Díaz, presidente de la vecinal Santo Domingo y que en los últimos meses encabezó diferentes tipos de reclamos como los de la EPE y los de Seguridad.

¿Por dónde pasa la principal discusión? Si se logran limar asperezas y conformar una verdadera unidad que pueda aglutinar en una lista a postulantes con fuerza y “que midan” como se suele decir en la jerga. El FUR fue el primero que pateó la pelota afuera de la cancha y comunicó su decisión de presentar candidato propio, un nombre que todavía no tienen definido. Por el lado del sector de Porfiri, la idea de no encabezar no les convence y, tal como ocurrió en las anteriores elecciones, no descartan volver a conformar lista propia.

Otro que como cada año aparece con intenciones de candidatearse es Cristian Kita Barrera. El artista volvió a primerear a todos con spot y afiches de campaña. Hasta el momento nunca llegó ni siquiera a las Paso pero asevera que este año lo respalda un grupo y armarán lista completa que competirá por fuera de una eventual boleta de unidad.

Libres del Sur es un partido que también tiene su representación a nivel local. Integrante del Frente Progresista, a nivel nacional va a presentar la candidatura a presidente de Jesús Escobar y Gabriela Sosa, que es roldanense y referenta provincial de la agrupación, va a tener un rol protagónico que aún no está definido pero que puede ser en la lista nacional o en la provincial. A nivel provincial, Libres del Sur es parte de la construcción de un nuevo Frente, con sectores progresistas, de izquierda, nacional-populares, entre cuyas referencias se encuentran Carlos Del Frade, la exministra de Educación Claudia Balagué, entre otros. A nivel local, Martín Brudny está decidido a volver a presentarse como candidato a concejal por ese espacio.

Por el lado de Javier Milei también hay un armado en danza: el que encabeza José Luis Cera, quien está muy cerca de la referente Romina Diez y que incluso desde sus redes sociales ya está convocando a quienes quieran acercarse a fiscalizar en las próximas elecciones para el partido liberal en la ciudad o bien sumarse al equipo de trabajo.