Elecciones en Coprol: Octavio Peralta encabezará una lista para renovar la cooperativa

La Cooperativa de provisión de agua potable de Roldán, Coprol, tendrá elecciones este miércoles para renovar la totalidad de la comisión directiva: 14 cargos titulares y tres suplentes, luego de dos años sin pasar por ese proceso. Octavio Peralta, excandidato a intendente por el socialismo en 2022, decidió aceptar la propuesta de un grupo de vecinos de diferentes barrios de la ciudad y encabezar una de las listas que se presentará para intentar cambiar la realidad de la cooperativa.

“La lista surge de un grupo de vecinos que nos reunimos a partir de visualizar una situación en Coprol que está con la necesidad imperiosa de un cambio profundo”, señaló Peralta en diálogo con El Roldanense y agregó: “Soy una persona jubilada, trabajé 35 años en el poder judicial, tengo tiempo y considero que puedo aportar. Nosotros le estamos planteando al socio que le de una oportunidad a un grupo de personas que tenemos la vocación de asumir una responsabilidad sin ningún interés personal, aunque parezca una utopía, es así”.

“Hay una percepción, una mirada sobre este tipo de instituciones que es muy negativa porque termina afectando lo principal del objeto de esta cooperativa que es la provisión de agua. Por ejemplo, hay una tasa muy baja del pago de la boleta, y muchos a los que se le preguntan dicen que no pagan porque quienes conducen la institución lo hacen para un bien personal. Hay que cambiar con esa idea, porque no es así, o no debería serlo”, agregó el candidato.

“El socio de Coprol tiene que darnos una oportunidad y tiene que saber que es posible mejorar el servicio en tres etapas: hay inconvenientes que son urgentes, otros que son obras a mediano plazo y a largo plazo hay cosas mas complejas como por ejemplo mejorar la calidad del agua. Nosotros vamos a contar con el apoyo con la directora de la empresa Aguas Santafesinas que fue presidenta del Enress, y vamos a iniciar tratativas para que Roldán se incluya en el acueducto. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana, pero hay que tomar la iniciativa, tener persistencia y tener los proyectos”, reforzó Peralta.

“Nosotros no venimos con la motosierra y quiero que eso quede claro ante los empleados”, repitió varias veces Peralta y resaltó que su idea es ingresar y trabajar codo a codo con todos los trabajadores que son los que mejor conocen la realidad de la cooperativa, y quienes hoy también sufren la falta de insumos para su trabajo diario.

“Si ganamos, cuando asumamos veremos lo que hay, las cosas que no se hicieron bien las corregiremos, si amerita que se pida dictamen fiscal para ver si se cometió delito lo haremos. Pero el espíritu es llegar a dialogar con los empleados que son el motor central”, sostuvo.