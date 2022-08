Emblemático club de Rosario construye su nueva sede muy cerca de Roldán

Por Aquiles Cadirola

Toda una referencia en la costa rosarina con su sede central en Avenida Colombres 1610 y su locación también trascendental para la vida social como lo es la ubicada en las islas del río Paraná, club Bancario va por más, ya que está en plena construcción un nuevo predio para darle mayores posibilidades a sus socios. De esta manera, ampliará el espacio para el desarrollo de disciplinas como el fútbol, hockey, rugby y tenis, como así también los deportes náuticos, sumado a una gran cantidad de comodidades para que la familia de esta emblemática institución pueda disfrutar de la nueva casa.

La nueva sede estará ubicada dentro de “Cinco Lagos”, un complejo de cinco barrios privados sobre la ruta 34, a la altura del Km 10 en Ibarlucea, a apenas 20 minutos de Roldán. Posee un total de 170 hectáreas y la inversión inicial ronda los 25 millones de dólares. La iniciativa es llevada adelante por la sociedad conformada entre las desarrolladoras Life, Grupo Fantín y Pilay.

En diálogo con El Roldanense, el presidente de la institución, Carlos Farías, contó: “Lo que hace al Club Bancario es de vital importancia los terrenos que se nos han otorgado en ‘Cinco Lagos’ porque eso de acá a futuro nos permite hacer sustentables disciplinas de campo que nosotros por el espacio que tenemos en la sede de Rosario no las podemos desarrollar en terrenos propios. No podemos practicar fútbol de juveniles ni mayores porque no tenemos una cancha de 11 y lo mismo ocurre con hockey. Acá también estaríamos anexando el rugby, que no tenemos, pero lo estaríamos anexando con una probabilidad de acá a futuro”.

“Vamos a poner un espacio, le vamos a dedicar una parte al canotaje, disciplina que puede ser algo lindo y novedoso para el barrio, que no todos los barrios lo pueden tener y si lo tendría ‘Cinco Lagos’ porque se lo permite la dimensión de los lagos”, agregó el directivo y siguió: “Estamos encaminados a seguir el desarrollo con canchas de tenis y de acá a futuro cuando ya esté poblado, porque ahora no podemos hacer las canchas de tenis porque no es conveniente por el tiempo que falta para que el desarrollo y la urbanización esté acorde al uso de las mismas. Lo mismo nos pasa con la pileta, ya están los espacios marcados y otorgados dentro del esquema de urbanización del club”.

Asimismo, Farías brindó más detalles de las obras: “En cuanto a lo que ya está hecho, hockey ya tiene todo su banco de suplentes, con todo el perímetro de la cancha ya todo alambrado, todo listo, la alfombra puesta, los arcos ya terminados, los parabochas, estamos colocando en estos días el pasamano. Cuando hablo del banco de suplentes, no es un banco de suplentes convencional, sino que armamos algo en una plataforma de 120 metros cuadrados, dos compartimentos que sirven para materiales, tareas de logística que hagan a las prácticas del hockey”.

Y añadió: “Lo que respecta al fútbol y el rugby, ya está todo el nivelado de la tierra, todo el abovedado ya fue hecho con todas las maquinarias necesarias y empresas que se dedican a tratamiento de suelo lo han realizado. Ahora vamos a seguir con el sembrado, plantación de los arcos de fútbol y lo mismo que las ‘H’ de rugby, y el delineado de las canchas de ambas deportes en pocas semanas. La parte de campo ya la tendríamos prácticamente concluida, que es la primera etapa”.

“En medio de los tres movimientos de suelo, hockey, fútbol y rugby, irá todo un diseño urbanístico de todos bloques que se unen entre sí que formarían vestuarios, salón de usos múltiples, una casa para un casero, una sala de máquinas y elementos de trabajo que van a tener los operarios que trabajen en la sede del club Bancario en Ibarlucea”, continuó el presidente de esta entinad nacida en 1932 y sostuvo: “Otro de los puntos que vamos a desarrollar a la brevedad es el punto de portería, ya que está todo el cerco perimetral del predio terminado. Ya tenemos listo todo lo que es la parte de adelante de la portería que es el estacionamiento, que ya está delimitado el estacionamiento dentro del predio del club y nos faltaría la parte de construcción de portería. Toda la parte de desagües, del cordón cuneta y los caños que tapan la entrada ya están todos colocados y distribuidos para la circulación del agua en épocas de lluvia. Uno de los próximos pasos va a ser el ingreso al club que lo tenemos prediseñado y armado”.

Sobre lo que representa esta nueva sede que pronto podrán aprovechar todos los socios de Bancario, Farías dijo: “Creemos que el emprendimiento va a andar muy bien y esto nos va a dar un volumen de socios que va a ser trascendente para la vida del club, ya que el club hoy cuenta con dos espacios. Su sede tradicional en Avenida Colombres 1610, un terreno frente al club en la isla de 100 metros de frente por 120 metros de fondo, que está puesto en valor y se usa por toda la gente náutica o socios comunes que van a pasar el día en esa sede. Creemos fervientemente en este desarrollo y tenemos todas las pilas puestas en que esto va a trascender y servirá de mucho en el aporte social que nos puede dar. La sede Ibarlucea del club Bancario le damos un tremendo valor y queremos dejarla con una belleza acorde a lo que será ‘Cinco Lagos’”.