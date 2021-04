Empezó como un pasatiempo y ahora montó su propio negocio de venta de accesorios online 

Muchas veces dicen que los hobbies son las mejores formas de conocer la pasión en una persona. Diamela hace cinco años comenzó vendiendo pulseritas y hoy montó Ana Cleta, su propio negocio de venta de accesorios online con el cual busca llegar a Roldán y toda la región.

‘‘Trabajo en el casino de Rosario desde hace varios años y a la par comencé como un hobby a vender pusleritas, en aquel momento las hacía de tanzas y entendí que me gustaba dedicarme a realizar aros, collares o pulseras y decidí empezar de a poco con Ana Cleta’’, contó la emprendedora a El Roldanense.

‘‘Con el paso del tiempo me fui adaptando a los pedidos de los clientes y me fui perfeccionando a través de diferentes cursos para poder ir generando trabajar con otros materiales tanto para colgantes como para pulseras. ‘‘Hoy por hoy estoy a cargo de mi emprendimiento, pero mi mamá me ayuda y acompaña para poder seguir creciendo, en muchas ocasiones como el Día de la Madre o Navidad ella se pone a vender a la par mío para poder generar otro ingreso’’, relató.

Diamela expone los diseños de Ana Cleta en las diferentes ferias de Roldán y trabaja en base a lo que piden los clientes. Así, trabaja con materiales diversos, desde acero quirúrgico, acero blanco, o níquel hasta cristal de roca, «uno de los elementos de los que más demanda tenemos son los holder para los barbijos, los cuales se pusieron de moda por la pandemia del Covid. Además en cada atención al cliente les explicamos como mantener el producto en buen estado y por sobre todas las cosas les decimos cómo hacer para que cada objeto les dure pese al paso del tiempo’’, señaló la joven .

Como tantos otros emprendimientos, Ana Cleta es hijo de la pandemia. Si bien Diamela ya venía desde hacía algún tiempo con su hobbie, fue durante la cuarentena estricta cuando decidió dedicarse de lleno: ‘‘Como no podía trabajar en mi labor diaria comencé a meter todas mis fuerzas en este proyecto y fue la artesanía la que me dio la posibilidad de seguir con mi vida. Nos basamos en poder hacerle al cliente lo que nos pide en el menor tiempo posible, tenemos una tardanza de como máximo 48 horas y buscamos que la entrega sea a domicilio para que la persona no tenga que moverse de su casa’’, marcó.

Por último Diamela, explicó: ‘‘Junto a mi mamá estamos muy felices por el respaldo de todas las personas que fuimos conociendo durante todo este camino transitado. El próximo 19 de abril cumplimos cinco años, y a todos los conocidos les damos las gracias y al resto los invitamos a que puedan entrar a nuestras redes sociales y hacer su elección. El pago se puede hacer con transferencia bancaria o con tarjeta de crédito a través de mercado pago’’, detalló.

Visitala en Instagram: @anacletaccesorios.ok

Visitalos en Facebook: Ana Cleta

Whatsapp: 341 651-5930