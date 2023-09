Empezó haciendo viandas y ahora montó su propia tienda vegana basada 100% en plantas

Clarisa Göthje decidió hace 14 años dar un vuelco a su vida y romper estructuras, cambió la forma de alimentarse, y con mucho esfuerzo, valentía y dedicación logró montar su propia tienda vegana basada 100% en plantas. Abrió hace algunos meses en pleno Tierra de Sueños 2 y es la primera en la zona. Conoce la historia.

‘‘Cuando hace algunos años atrás llegue a vivir a Roldán no tenía en mis planes abrir un local propio, pero la vida me fue marcando, lo primero que hice fue adoptar a siete perros de la calle que cómo necesitaban un lugar para vivir , me generó tener que alquilar una casa y ahí comenzó este camino «, detalló Clarisa en dialogo con El Roldanense.

‘‘Cuando habite la casa empecé a pensar que podía hacer para poder solventarme y comencé haciendo viandas vegetarianas y veganas y ese fue el puntapié de este emprendimiento que luego de pasar un tiempo por una etapa sólo de venta online, hace nueve meses (el pasado diciembre ) tomé la decisión de montar mi propia tienda vegana basada 100% en plantas y así nació @brotevegan’’, relató la emprendedora.

‘‘Hoy en día el mercado de productos a base de plantas está en alza y constante crecimiento , todo ese surtido lo encontrarás aqui desde las cremas de caju que son la mejor opción para acompañar desayunos y meriendas, leches vegetales, alfajores, barritas, pasando por medallones, pizzas, bastones de muzzarella , snacks y productos congelados de gran calidad ,hasta sandwiches de miga.Además ofrecemos opciones sin tacc y libres de lactosa».

‘‘El local lo fui diseñando en base a lo natural y con la idea de poder plasmar el cuidado hacía el medioambiente, generando consciencia siempre sobre reciclado etc etc ’’, explicó y agregó:‘‘ Tengo un sector destinado a la lectura , ofrezco libros con muchas recetas y tips para que descubran lo fácil que resulta el cambio y además podrán encontrar una gran variedad de productos, cosmética y prendas ’’.

Cuando la idea está clara las opciones se multiplican. ‘‘El local está disponible para quienes quieran realizar charlas (de hecho ya hubo sobre: nutrición basada en plantas y la técnica Rebirthing), mi idea es desde mi lugar poder seguir expandiendo ’’, destacó la emprendora.

El espacio está abierto para todas las personas, mí intención es generar consciencia y que descubran al igual que yo que al cambiar nuestra alimentación se abre un nuevo mundo gastronómico que jamás hubiera pensado, antes mí alimentación era muy básica además de dañina , hoy es muy nutritiva variada y colorida» resaltó.

El comercio se encuentra ubicado en el corazón de Tierra de Sueños 2, en Avenida de la Paz 2804,local 2.El horario de atención es de lunes a sábados de 10 a 12.30 y por la tarde de 17 a 20hs.