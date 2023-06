En la órbita de los grandes: el roldanense Machuca suena como posible refuerzo de Boca y Racing

Pese al irregular presente que atraviesa su equipo, el roldanense Imanol Machuca está teniendo una gran temporada en la Liga Profesional del fútbol argentino. Sus destacadas actuaciones lo colocan como el jugador de mayor cantidad de gambetas realizadas en el torneo, y su nombre ya comenzó a sonar como posible refuerzo de equipos grandes.

Según publica el diario UNO de Santa Fe, que a la vez cita al sitio onefootball, la dirigencia de Boca puso sus ojos en él. «Varios periodistas del Mundo Boca lo han mencionado y cada día suena con más fuerza el nombre de un delantero de Unión que estaría en los planes de Boca», puntualizaron, y añadieron que tanto el Concejo que comanda Juan Román Riquelme como el DT Jorge Almirón dieron el visto bueno para negociar por el jugador local.

A principios de año, Machuca había tenido una oferta proveniente de Croacia, aunque finalmente el pase no prosperó. Luego, Racing lo tuvo en mente a comienzos del torneo, cuando debió reemplazar a Johan Carbonero. Si bien la posibilidad de sumarse a la Academia se enfrió, no se descarta que esa chance vuelva a reflotarse.

En diálogo con Sol Play FM 91.5 de la capital provincial, Imanol hizo referencia a una posible transferencia. «Cuando llegue una oferta y el momento se verá. Si es buena lo tendré que pensar. No quiero anticipar nada porque todavía no ha llegado nada», dijo. «Que sea lo mejor para mí, el club y mi familia. Si me toca ir que sea por la puerta grande y el día de mañana espero volver», señaló.

Como sea, en Unión esperan que llegue más de un sondeo por su jugador franquicia cuando se abra el libro de pases. De todas maneras, desde el club Tatengue apuntarían a que su ida se dé a fin de año, para tenerlo y alejarse de los puestos de descenso.