En lo que va del año se destruyeron 30 contenedores de residuos producto del vandalismo

Como consecuencia del mal uso de los contenedores de residuos que están distribuidos por toda la ciudad, en lo que va del año se perdieron unos 30 en lo que va del año. Si bien desde el municipio comentaron a El Roldanense que la mayoría se pudo reponer arreglando otros que estaban rotos, hoy no se cuenta con stock disponible y comprar uno cero kilómetro cuesta $90.000.

Actualmente hay 670 contenedores y si bien hay varios factores que provocan la pérdida total, el factor más frecuente y lamentable, es la incineración y la sobrecarga con escombros. “Al momento la Municipalidad no cuenta con stock y se está haciendo difícil conseguir fondos para seguir adquiriendo”, reconocieron.

“Se rompen por ser utilizados como volquetes o se queman por las brasas. La rotura de los mismos perjudica la limpieza y generan gastos extras a la ciudad”, explicaron al tiempo que solicitan a toda la población ayuda en el cuidado de los mismos y piden que se denuncien los hechos para evitar futuros inconvenientes.

“Los vecinos y vecinas deben saber que el mal uso de los contenedores perjudica la limpieza de la ciudad y generan gastos extras, producto del alto costo de estos dispositivos. Y se está incumpliendo las ordenanzas vigentes”, explicaron las autoridades.

La Ord. 1072/20 especifica que “los restos verdes domiciliarios deben dejarse frente al domicilio propio… no arrojarlos dentro o en el entorno de los contenedores”. Lo mismo ocurre con los residuos de obra u otros residuos que no son adecuados para los contenedores como muebles, electrodomésticos, etc. Desde el Municipio advierten que, a los responsables de estos hechos, se les aplicarán las sanciones estipuladas en el Código Municipal de Faltas.

Otro problema de la incorrecta utilización es la quema producto de que se depositan brasas aún encendidas. “Los primeros perjudicados son los propios vecinos ya que se destruyen bienes comunes y se dificulta el servicio”, consideraron.

“La colaboración de los ciudadanos es indispensable para lograr que nuestra ciudad permanezca en buenas condiciones de higiene y salubridad, y es imprescindible que los habitantes cuiden el mobiliario”, solicitaron desde la Municipalidad.