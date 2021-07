En Roldán se presentaron nueve precandidatos a intendente y 16 listas a concejal

En la página del tribunal electoral quedaron publicados esta semana las listas que presentó cada Frente a nivel local para competir en las próximas elecciones PASO. En Roldán son nueve los precandidatos a intendente y 16 las listas para concejales

Como aun las listas no están oficializadas (lo que ocurrirá recién el próximo 27 de julio), los nombres de quienes componen cada espacio no fueron expuestos (ya que algunos pueden no llegar).

De todas formas, de los armados de cada frente puede verse que en Roldán Juntos por el Cambio tendrá la interna más nutrida: con tres precandidatos a intendente y seis listas para concejales. Le sigue el Frente de Todos, con una precandidatura a intendente y cuatro a concejal.

Una por una las listas presentadas

CONCEJAL CAMBIEMOS JUNTOS /COMPROMISO POR ROLDAN

INTENDENTE CAMBIEMOS JUNTOS / COMPROMISO POR ROLDAN

CONCEJAL TRABAJEMOS POR EL CAMBIO / COMPROMISO POR ROLDAN

CONCEJAL ADELANTE SIEMPRE / FRENTE DE TODOS

INTENDENTE ADELANTE SIEMPRE / FRENTE DE TODOS

CONCEJAL CON LA FUERZA DE LA GENTE / FRENTE DE TODOS

CONCEJAL FORJANDO FUTURO JUNTOS / FRENTE DE TODOS

CONCEJAL PODEMOS POR ROLDAN / FRENTE DE TODOS

CONCEJAL ADELANTE FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL

INTENDENTE ADELANTE FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL

CONCEJAL DEFENSORES DEL CAMBIO / JUNTOS POR EL CAMBIO

INTENDENTE DEFENSORES DEL CAMBIO / JUNTOS POR EL CAMBIO

CONCEJAL CAMBIEMOS CON GANAS / JUNTOS POR EL CAMBIO – ROLDAN

INTENDENTE CAMBIEMOS CON GANAS / JUNTOS POR EL CAMBIO – ROLDAN

CONCEJAL DIGNIDAD Y TRABAJO / JUNTOS POR EL CAMBIO – ROLDAN

CONCEJAL EVOLUCION / JUNTOS POR EL CAMBIO – ROLDAN

INTENDENTE EVOLUCION / JUNTOS POR EL CAMBIO – ROLDAN

CONCEJAL ROLDAN NOS UNE / JUNTOS POR EL CAMBIO – ROLDAN

CONCEJAL TRABAJEMOS POR ROLDAN / JUNTOS POR EL CAMBIO – ROLDAN

CONCEJAL RECUPEREMOS ROLDAN / LEALTAD Y DIGNIDAD

INTENDENTE RECUPEREMOS ROLDAN / LEALTAD Y DIGNIDAD

CONCEJAL UNIDAD CIUDADANA / PARTIDO SOLIDARIO

INTENDENTE UNIDAD CIUDADANA / PARTIDO SOLIDARIO

CONCEJAL SOMOS SOBERANIA / SOBERANIA POPULAR

INTENDENTE SOMOS SOBERANIA / SOBERANIA POPULAR