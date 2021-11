Encontraron un celular de alta gama en un boliche, buscaron a su dueño y se lo devolvieron

Dos jóvenes oriundos de Casilda tuvieron un gesto que no es habitual (aunque debería serlo) y por eso son noticia: encontraron un celular de alta gama en el patio del bar California y no pararon hasta encontrar a su dueño, un chico roldanense que lo había perdido.

El hecho ocurrió este sábado. Según relatan en el video que ellos mismos filmaron, buscaron a su dueño “por toda la joda” e incluso le pidieron al DJ y a los patovicas del lugar la posibilidad de anunciar por micrófono que habían encontrado el aparto.

Sin embargo, les dijeron que no andaban y tuvieron que continuar su búsqueda. “Si yo pierdo el celu me gustaría que me lo devuelvan”, aseguran los chicos.