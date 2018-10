El Encuentro Nacional de Mujeres contado por roldanenses que estuvieron en Trelew

Más de 50 mil mujeres se dieron cita entre sábado y lunes en Trelew para participar de un nuevo Encuentro de Mujeres (ENM) y la ciudad estuvo representada: las roldanenses Natalia Porfiri (colectivo La Corriente Mujeres / CTA), Noelia Coria Moya (Ronda de Mujeres Roldaneses) y Lelia Nieto (Ciudad Futura) fueron tres de las locales que viajaron hasta el sur para participar del multitudinario evento.

“El encuentro, como otros, estuvo invadido de compañerismo, buena onda y esa mirada cómplice que veías en la otra cuando caminabas por la ciudad. Hubo más de 70 talleres y otras tantas actividades culturales de las que se podía participar, desde charlas, fiestas, muestras”, contó Porfiri.

“En los debates, al menos en los que he podido participar que fueron dos, pudimos expresarnos, escucharnos y establecer conclusiones que fueron tenidas en cuenta en el documento final”, añadió la referente del kirchnerismo en la ciudad.

“Siempre existen algunas cuestiones que se escapan de la organización inmensa que amerita un encuentro de más de 50 mil mujeres, pero para nada nubla el momento de formación, encuentro y sororidad que se vive en estos tres días”, sostuvo también Porfiri y destacó que los reclamos que más se escucharon fueron “convertir el encuentro en plurinacional, recordando que una de las razones porque se hizo el ENM ahí fueron los caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; y los mil días que lleva Milagro Sala presa política”.

Por su parte, Noelia Coria Moya contó que fue su primera participación en el Encuentro y que la experiencia fue altamente positiva. Como tantos otros contingentes, les tocó dormir en una escuela: destacó que tras convertirse en alojamiento temporario de 750 personas, fue entregada impecable y en perfectas condiciones a las autoridades.

“Trelew es una ciudad muy chica pero eran muy incómodas las distancias entre un lugar y otro y no era fácil moverse. Había una especie de boicot de las empresas de transporte, muchas de las cuales se negaban a vender boletos”, contó la militante feminista local.

El clima de hostilidad se sentía también en muchos habitantes de la ciudad para con las chicas que participaban del Encuentro, aunque no pasó lo mismo durante la marcha: “Pasó todo lo contrario, no hubo mujer que no estuviera en la vereda mirando con sus pañuelos verdes en la mano. Algo las movilizó”, señaló Coria Moya.

En tanto que Lelia Nieto contó a El Roldanense que de ninguna manera sintió rechazo por parte de la comunidad: “Pasamos unos días muy copados. No sentí que no hayamos sido bien recibidas por la gente en general de Trelew, fuimos muy bienvenidas. En ningún lado tuvimos algún inconveniente”.

“Lamentamos mucho lo que se generó a nivel prensa. El feminismo es un movimiento que llegó para quedarse, que tiene una fuerza para manifestarse que ofende a ciertos medios que no pueden soportar que todo se dé de modo completamente natural, con buena onda. Durante dos días hubo una convivencia completamente sana entre las personas que viven en la localidad”, agregó la militante local de Ciudad Futura.

Nieto consideró que “el hecho de que se haya hecho en Chubut no es casualidad” dado lo que describió como una “tremenda crisis por la que pasa esa provincia tanto en materia de territorio como de trabajo y clases sociales muy marginadas”. Y siguió: “Para el año que viene quedó La plata, vamos a estara un mes de las elecciones y tampoco es menor el dato”.

La integrante de Ciudad Futura cerró:”Creo firmemente que somos las mujeres quienes podremos concientizar a la sociedad para lograr educar a nuestras infancias en un mundo más igualitario y sin discriminaciones que generen violencias. Y convidar a nuestros compañeros varones a actuar de la misma manera es el permanente desafío que nos convoca año a año”.