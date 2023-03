Entidad gremial de la provincia renovó autoridades y tendrá una conducción con fuerte tinte roldanense

La Unión de Industriales Región Rosario (Unirr) renovó este lunes sus autoridades y en la conducción estará un roldanense: Román Guajardo, vicepresidente de Unempir e integrante de la comisión directiva de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) y de la UIA Joven.

Con 38 años, Guajardo estará acompañado por Sebastián Pucciariello (42), y como revisor de cuenta por Alejandro Vita (Deckar Revestimientos), de modo que la nueva comisión directiva de la entidad fabril de la región queda conformada con un fuerte tinte roldanense y por muchos sub40 que buscarán imprimirle una renovación, con la compañía de históricos dirigentes.

“En primer lugar quiero agradecer a mi familia, a mi mujer, a mi hermana que estuvieron en el acto de asunción y al resto de los integrantes de JMG que saben lo que nos gusta aportar para el trabajo colectivo y obviamente a la comisión anterior encabezada por Mariano Ferrazini. Hoy al asumir como presidente siento que es darle un continuidad de trabajo a lo que él hizo”, agradeció Guajardo.

“Además quiero agradecerle a los referentes de la Unión Guillermo Moretti, a Ricard Diab que son fundadores, como así también a Fisfe y a UIA y fundamentalmente a mi entidad de base a mi querida unión industrial de Roldán que fue nuestra primer incursión en este mundo que hoy nos hace ocupar el lugar regional que tenemos”, agregó.

“Estar acompañado por Sebastian Pucciariello, como secretario, como también Leo Jacobson de Liliana para mi es un motivo de mucha alegría y responsabilidad, y esta participación de Roldán tiene que ver básicamente con el crecimiento que viene teniendo la ciudad”, dijo y trazó los objetivos que pasan por “continuar los ejes por los cuales se venían trabajando, seguir sumando socios, seguir recorriendo el territorio, entendiendo a Rosario como un área metropolitana y además comprendiendo que somos multisectoriales, es decir, que queremos poner en agenda los hechos importantes de Rosario y la Región”.

Por último, habló de Seguridad: “Es algo que nos preocupa, si bien no es un tema que nos compete, la mejor forma de poder de colaborar es seguir cada uno desde nuestras fabricas internamente y desde la participación colectiva, es trabajar y generar trabajo de calidad para el beneficio de nuestras comunidades”.

La comisión directiva quedó conformada así:

PRESIDENTE

Román Guajardo (JMG)

VICE 1

Mariano Ferrazzini (Celta)

VICE 2

Mayra Boglich (Inalpa)

SECRETARIO

Sebastián Picciariello (Rosario Bioenergy y el Albardón )

PRO-SECRETARIO

Walter Andreozzi (Arag argentina )

TESORERO

Leonardo Jacobson Liliana Electrodomésticos)

PROTESORERO

Ramiro Hounau (Ligra)

VOCAL TIT 1

Guillermo Moretti (Industrias GM)

VOCAL TIT 2

Guillermo Laino (Causer y Quimica del caucho )

VOCAL TIT 3

Agustín Inza (Argental )

VOCAL SUP 1

Ignacio Imaz (Crucijuegos )

VOCAL SUP 2

Hector Torres (Decor SA)

VOCAL SUP 3

Erika Pasero (Fexa aluminio)

REV. CTAS. TIT

Alejandro Vita (Deckar Revestimientos)

REV. CTAS. SUP

Lucas Tur (Juntas Illinois)