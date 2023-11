Entradera en barrio Arrabal: los ladrones hicieron sonar el botón de pánico y la policía evitó que el robo pase a mayores

Una familia que vive sobre calle Pellegrini en barrio Arrabal sufrió el robo de dinero en efectivo el pasado sábado por la noche al ser víctimas de una entradera en su casa. Según contaron a El Roldanense, los ladrones ingresaron cuando ellos salieron: “Esperaron a que no quedara nadie para entrar”, dijeron y remarcaron que fueron los mismos malhechores los que hicieron sonar el botón de pánico y que el rápido accionar de la policía impidió que el atraco pase a mayores.

“Sentimos la obligación de destacar la rápida labor del comando radioeléctrico 911 que se hizo presente a los minutos de ser alertado. Si bien el robo fue concretado no llegó a mayores por su presencia dando lugar a la fuga de los ladrones”, contó la víctima a este medio.

“Los efectivos Sub Inspector Jonatan Rolón ,Sub Oficial Diego Carafa, el Oficial Mauro Perez y la Sub Oficial Micaela Alvarez se destacaron por su atención, contención y predisposición en la tarea de relevar, revisar la zona y acompañarnos en la difícil situación que conlleva la denuncia y recorrida para la evaluación de daños”, agregó.

“Pensamos que si bien es su tarea es bueno destacarla cuando se hace con voluntad, buen trato y profesionalidad. Gracias a todos ellos y procuramos por esta nota que todos los vecinos apoyemos el accionar de la policía cuando hace su trabajo de buenas formas”, cerró el damnificado.