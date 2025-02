La casa de apuestas global 1xBet cuenta la historia de los arquitectos de las grandes victorias de 1978, 1986 y 2022.

Cesar Luis Menotti

Antes de la llegada de Menotti, Argentina llevaba casi 20 años sin ganar la Copa América. Un fracaso en el Mundial 1978, que se jugaba en casa, habría sido un desastre nacional. La decisión de no convocar al joven Diego Maradona pudo haberlo perseguido de por vida. Sin embargo, el equipo de El Flaco desplegó un fútbol ofensivo y vistoso, logrando el primer título mundial para Argentina. La Albiceleste de Menotti reflejaba su filosofía única: fútbol de ataque, énfasis en las combinaciones y máxima libertad creativa para los jugadores. No le gustaba dar instrucciones rígidas, sino que buscaba enseñarles a tomar decisiones en el campo.

Además, Menotti siempre estaba abierto a aprender. Meses antes del torneo, estudió el estilo de juego de la selección de hockey sobre césped de Pakistán, que había ganado el Mundial en Buenos Aires. El Flaco adaptó su táctica de doble ala ofensiva al fútbol y lo aplicó con éxito.

«Se puede perder un partido. Lo único que no se puede perder es el respeto ganado con buen fútbol.» Con esa visión, Menotti será recordado no solo como el entrenador del primer título mundial, sino también como un símbolo de elegancia y estilo en el juego.

¿Qué tan confiable es 1xBet? Tan confiable como la fe inquebrantable de César Menotti en sus principios. La empresa garantiza servicio de primer nivel y su reputación se respalda con alianzas con FC Barcelona, PSG, LOSC Lille, la Serie A italiana y otros grandes nombres del deporte.

Carlos Bilardo

Con un enfoque táctico y pragmático, Carlos Bilardo llevó a Argentina al título en México 1986. A diferencia del fútbol vistoso de Menotti, Bilardo creía en una sola cosa: «El fútbol es ganar y nada más». Este estilo metódico tiene una explicación: antes de ser entrenador, Bilardo era médico. Su fórmula era clara: 7 jugadores defensivos, 3 ofensivos. Su equipo asfixiaba al rival, neutralizaba sus fortalezas y explotaba cualquier error. Su atención a los detalles era legendaria: para enfrentar el calor mexicano, pidió camisetas más gruesas para evitar que los jugadores sintieran el peso del sudor.

Antes del Mundial, viajó a Nápoles para convencer a Maradona de enfocarse en el juego. Diego valoró el gesto y se convirtió en el líder absoluto del equipo, brillando en los momentos clave. Bilardo le permitía todo a Diego, pero exigía disciplina absoluta al resto del plantel.

Menotti y Bilardo ganaron dos Copas del Mundo en solo 8 años, dejando a Argentina dividida entre dos caminos: pragmatismo y disciplina o juego vistoso y creativo. Tú también puedes elegir tu estilo y probar suerte en el 1xBet casino.

Lionel Scaloni

The next Argentine coach to win the World Cup took the best from Bilardo and Menotti. Lionel Scaloni’s team defends with discipline, builds up their defensive lines well, and strictly adheres to the formation scheme, not giving the opponent free zones. However, as soon as the Argentines appear near the rival’s penalty area, they immediately switch to complete freedom of action.

En 2018, Scaloni tomó las riendas de una selección inestable, con un vestuario en crisis. No prometió milagros, pero logró ganarse el apoyo de los líderes del equipo y convencer a los jugadores de su proyecto. Los resultados superaron todas las expectativas: en 2021, La Albiceleste ganó la Copa América tras 28 años de espera, y la cúspide de este éxito llegó en el Mundial 2022. Argentina comenzó el torneo con una sorpresiva derrota ante Arabia Saudita, pero luego Messi y compañía desplegaron un fútbol espectacular. La final contra Francia (3-3) se convirtió en una de las mejores de la historia de los Mundiales y terminó con Argentina levantando el ansiado tercer título mundial.

Bajo la dirección de Scaloni, Argentina ha recuperado su estatus como una de las selecciones más poderosas del mundo. Su legado quedará en la historia como la era de la renovación del fútbol argentino.

¿Cuánto tardará Argentina en ganar otro título? Sigue a la selección con 1xBet, el líder global en apuestas deportivas.