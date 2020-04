El escultor Emiliano Sacco creó un cuadro de Maradona usando sólo billetes de $5

El escultor Emiliano Sacco, integrante de una familia de artistas de la zona, apostó por una idea creativa para darle uso a los billetes de $5. Aprovechando que estos iban a quedar fuera de circulación, decidió ponerlos en valor usándolos para crear su nueva pintura: un cuadro de Maradona al que bautizó con el nombre Prócer Devaluado.

“Se me ocurrió la idea de utilizarlos en una obra y lo primero que se me vino a la cabeza es la figura de San Martín como prócer y tanto el billete como su imagen devaluadas, porque incluso al día de hoy hay chicos que no saben quién fue. Quise buscar un personaje que juegue con esto de lo devaluado y se me ocurrió un prócer popular como Maradona, que para muchos esta devaluado como jugador y para otros por cómo está él en la actualidad”, señaló Sacco.

El cuadro está hecho en su integridad con billetes y al artista le llevó entre quince y veinte días poder terminarlo. Aunque Emiliano ya implementó esta idea anteriormente, cuando el billete de $2 fue retirado del mercado. En esa oportunidad hizo un cuadro de un pájaro y lo nombró El Vuelo de Bartolo, en referencia a Bartolomé Mitre, la persona que figuraba en ellos. Si bien mucho se ofrecieron a comprarlo decidió conservarlo en su casa, pero su nueva creación no tuvo el mismo destino.

“El cuadro de Maradona lo compró un empresario de Funes, Néstor Rozín, para la galería del nuevo hotel que se está levantando en esa localidad, Sol de Funes. Yo estoy trabajando ahí, armando algunas obras y cuando le comenté del cuadro le gustó y lo quiso comprar. La idea es que quede expuesto”, contó Sacco a El Roldanense.

Para los próximos meses, Emiliano planea realizar otras obras con billetes, tanto con los de $5 que vayan quedando como con los de $10, cuando estos sean suplantados en su totalidad por la moneda. Sus futuras intervenciones las piensa hacer en esculturas, su oficio principal en el mundo artístico. “Todas estas creaciones llevan su tiempo. Son procesos largos, hay que tener mucha paciencia, pero yo disfruto mucho de hacer esto”, relató.