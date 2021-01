Es roldanense y con 17 años sacó su primera canción y sueña con vivir del rap

Jonathan Vallejos comenzó a rapear cinco años atrás, escuchando a su hermana. Con el tiempo, la pasión de ella también se transformó en la suya, que hizo de la música su modo de vida. Hoy, a los 17, produjo su primera canción y la subió a su recientemente inaugurado canal de YouTube, la plataforma desde la que aspira al crecimiento para llegar a publicar un álbum.

“Soy de hacer rap a conciencia, intento dar un mensaje”, dice el músico local a El Roldanense. Lleva un lustro con el estilo en la piel, pero aún da sus primeros pasos. Escribe sus propias letras y produjo en el estudio de Daniel Orellano el primer tema. Dice que los versos dependen mucho de la instrumental que se utiliza. “Me han criticado por no ser divertido. Critica tu vida, que a la mía yo la vivo”, se escucha en el primer rap.

J V Music, tal su nombre artístico, piensa en atraer nuevos seguidores a su canal y pone la perspectiva en el futuro. “Tengo pensado grabar más temas, podría armar un álbum bastante completo”, se entusiasma. Tiene una gran facilidad para las rimas y un gran sueño: “Quiero marcar la diferencia en las letras y poder vivir de la música”.

Su hermana aún conserva el talento, pero el rap quedó a un lado, al menos de momento. “Ahora ella armó su familia y tiene más responsabilidades”, cuenta Jonathan. Fue ella su primera referente, aunque hoy en día dice que se nutre de muchos otros cantantes. “Veo a todos por igual. Hay que compartir el arte. De todos se puede aprender, aún de los que están recién empezando”, advierte.

Con la idea de continuar grabando y formando su primera placa, Jonathan consiguió trabajo y desde allí piensa bancar los primeros pasos de su carrera. “Soy ayudante de parquero. Con esas moneditas, trato de invertir en grabación, ya que no me gusta andar pidiendo plata. Más vale gano mi propio dinero y no molesto a nadie”. Toda una forma de entender la vida, la que luego vuelca a las letras. J V está iniciando su camino y deja un mensaje con su música.