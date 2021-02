Es la única mujer que maneja sidecares y representará a la región en un encuentro nacional

Vanina Alarcón será la única mujer de la región que participará en el primer encuentro argentino de motos con sidecar, que se desarrollará los días 6 y 7 de marzo próximos en La Cumbre, Córdoba. Ella es rosarina y viene con asiduidad a Roldán para asentar la moto en sus viajes. “A mis 43 años, poder decir que soy la única mujer que maneja sidecares es un orgullo”, dice a El Roldanense.

Se trata de una de las pocas mujeres en el país que conduce este tipo de vehículos. “Hay otras dos chicas que manejan moto e irán a la convención, pero son de Buenos Aires y Córdoba. Mandé mis fotos y me arman un stand allá para representar a Rosario y la provincia. Hay más de 700 anotados y habrá bandas de música”, relata sobre la convención de la que será protagonista. Junto a su pareja, comparten una pasión que data de muchos años.

“Desde los 4 años me gustan las motos y desde los 16 quería tener una con sidecar, pero no sabía que se llamaban así. El año pasado, mi pareja Marcelo, que hace 40 años que restaura y fabrica sidecar, me dijo si quería tener una para ver. La preparamos en mi Custon 250cc Corven. Fuimos armando el proyecto y se dio”, cuenta sobre el origen del vehículo que exhibirá en las sierras.

Irá al encuentro acompañada de 12 hombres que forman parte del mismo grupo, gente que no solo está inmersa en el mundo de las motos, sino que también realiza obras de beneficencia. “Llevamos juguetes o diferentes elementos a lugares que necesiten. Ahora estamos con una campaña de útiles escolares para un sector de Gálvez. Ayudamos entre todos”, cuenta Vanina, que en el taller ayuda con cualquier tarea que surja.

Un poco de historia de los sidecares

El taller de Marcelo Gómez está repleto de motos antiguas. Hay una gran cantidad que datan de 1904 a 1960. La afición por este vehículo comenzó hace mucho tiempo y se da el lujo de contar la historia de los sidecares. “Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tanto los ejércitos norteamericanos como los europeos comenzaron a fabricar las motos con sidecar para que el soldado que viaja allí pueda disparar. Es un vehículo liviano y rápido para los lugares a campo traviesa”, expresa.

Por aquel tiempo, el gobierno de Estados Unidos lanzó una convocatoria entre Indian y Harley-Davidson, imponiéndose el modelo Harley 750. “Querían desarrollar una moto más ligera que las que tenían”, explica Marcelo. “Después de la Guerra, se fabricaron motos con mayor cilindrada, más pesadas, para la Marina”, amplía. Las que se habían usado fueron vendidas a los soldados que volvían de combate.

“Se generó allí una gran motivación por las motos con sidecar. Empezó a haber carreras y récords de velocidad. Luego cambia la manera de manejar, que era a la inversa de como actualmente la conocemos. Aquellas motos que venían de Inglaterra tenían el sidecar a la izquierda”, subraya. En Argentina, las unidades se adaptaban a la derecha y fue así, junto a lo que mostraban las películas, que comenzó un auge que sigue hasta estos días.