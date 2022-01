El intendente Daniel Escalante dejó sin efecto el pase a planta permanente de 70 personas. Lo hizo a través de un decreto firmado el último 30 de diciembre dado que, según manifestó, el procedimiento de incorporación se había realizado de forma irregular y pasaba por encima de otros empleados con mayor antigüedad. “La decisión de Pedretti es ilegal. Luego de 20 años, la precarización laboral que dejó no tiene antecedentes”, afirmó.

“El mismo día en que ganamos las elecciones le pedimos (al ex intendente) que no modificara ninguna condición laboral dentro de la Municipalidad, que no tome decisiones que perjudiquen las cuentas públicas. Lejos de hacerlo, avanzó con el pase a planta permanente de esta gente”, apuntó Escalante. “Lo hizo sabiendo que le causa un daño a la gestión entrante, al erario público y que pone en riesgo el pago de sueldo de los actuales empleados”, sumó.

En ese orden, expresó: “No sabemos si por militancia, pago de favores o qué, lo cierto que es una irregularidad más que encontramos en un municipio que tiene deudas astronómicas, embargos, máquinas rotas, acreedores nuevos que aparecen todos los días, personal que cobraba y no sabemos qué hacía”. Además, señaló que “el dinero para pagar esos sueldos sale del bolsillo de los vecinos, y tengo la responsabilidad de cuidar esa plata para darle el mejor destino y cuidar los servicios”.