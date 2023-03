Escalante en el Concejo: los principales puntos de un discurso sin medias tintas

El intendente Daniel Escalante dio inicio este martes a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Lo hizo con un discurso que se extendió por más de una hora y media en el que, además de repasar lo hecho por cada área de gobierno, habló de inseguridad, de la situación financiera del municipio y de la oposición.

“Como intendente estar aquí es un honor y una responsabilidad que asumo hoy y todos los días cumpliendo el mandato que me dieron los roldanenses con su voto. Soy un convencido de que la democracia, aún con todas las dificultades, tropiezos y errores, es el sistema que nos debe llevar a las soluciones de nuestros problemas”, inició.

“La responsabilidad de la política es demostrar que los intereses de los vecinos están por encima de los intereses de los partidos políticos y de los dirigentes. Estoy convencido que quienes actúan mirándose el ombligo y tomando decisiones según los intereses de su partido o sector, serán castigados por la ciudadanía con las herramientas institucionales que la democracia otorga, el voto”, espetó el mandatario ante los seis ediles que componen el legislativo y todos los presentes en el recinto.

Acto seguido, disparó la primera munición: “En estos intensos 15 meses de gestión a los roldanenses nos tocó afrontar una deuda histórica de 170 millones, con escaso antecedente en la provincia. Nos embargaron la coparticipación por $40 millones, había empleados que no trabajaban o no se conocía las funciones cumplían, y decenas de irregularidades que fueron detectadas en una Auditoria que encargamos a la Unidad Nacional de Rosario, que luego implicó una presentación ante la Fiscalía de Rosario. Si hubo delito, si hubo irregularidades, no soy de los que se van a quedar callado y mirar para otro lado”.

“Había deudas financieras, había embargos, había herramientas destruidas, pero también había una cuestión que considero fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia, atender las demandas y necesidades de la enorme mayoría de los barrios de la ciudad. Es urgente la necesidad de que el Concejo de tratamiento al proyecto que modifica los valores de contratación directa y las licitaciones. El no tratamiento impide una rápida respuesta de la municipalidad en los servicios que brinda”, sumó.

Asimismo, expresó: “Roldán es una comunidad que se forjó desde el trabajo, con familias de laburantes, de gente que no quiere un plan sino un trabajo decente, que no quieren que le regalen nada, gente que no quiere que la traten con dádivas. No somos la ciudad del plan sin prestación de un servicio, somo la ciudad del trabajo y el esfuerzo”.

La cuestión de la inseguridad ocupó un párrafo aparte: “Eso somos, por eso tampoco queremos a quienes se instalan en Roldán para cometer delitos como pasó la semana pasada. Acá no, en Roldan tienen las puertas abiertas todo aquel que viene a trabajar a ponerle el hombro a la ciudad, el que quiere vivir tranquilo. A quienes vienen a cometer delito van a tener en este intendente un hombre que los va a combatir y los va a denunciar para que estén presos. Hay una decisión personal, y también de nuestro equipo de trabajo, vinimos para poner en orden a la ciudad, vinimos para ser claros ante la sociedad, nos podemos equivocar el camino. Jamás vamos a estar en connivencia con del delito, y jamás nos vamos a quedar de brazos cruzados ante la delincuencia y la violencia”, sentenció.

“Por ello hemos quintuplicado los operativos conjuntos con la policía, hemos mejorado notablemente el funcionamiento de las cámaras de seguridad y lo vamos a profundizar con fuertes inversiones. Al inicio de mi gobierno denuncié con las direcciones los lugares donde se vende droga en la ciudad, y volví a presentarme para saber cómo sigue la investigación. No se puede construir una ciudad de trabajo y tranquilidad mirando para otro lado cuando se cometen delitos. Por ello también pido que empiecen a ser los fiscales provinciales quienes persigan el narcomenudeo de droga o microtráfico, porque si dependemos de la justicia federal ya vemos lo que pasa”, sumó.

“La seguridad es un tema prioritario para esta gestión y lo hemos demostrado durante todo el 2022, es más, al inicio de nuestra gestión en un trabajo conjunto con el Concejal Marcelo Cristiani presentamos un proyecto para crear la secretaria de Seguridad y que tenía como objetivo mejorar la capacitación de personal, dar mayor profesionalismo e incrementar el presupuesto para lograr un mayor nivel de respuesta. Y hay concejales que se animan a hablar y opinar de la inseguridad, pero a este proyecto no le dieron tratamiento y deberían explicarle a los roldanenses porque no lo hicieron”, destacó.

En ese sentido también hizo referencia a uno de los temas que más calentó la agenda legislativa en 2022 y que promete seguir este año: “Estamos discutiendo el futuro de nuestros hijos, por esos en estos escasos 15 meses de gestión también apostamos a generación de oportunidad de empleo, hay fabricas que quieren instalarse en nuestra ciudad, tenemos una oportunidad, y le pido a este Concejo que trate los proyectos que autorizan la venta de terrenos en el parque industrial. En el año 2021, este Concejo aprobaba este tipo de proyecto de manera exprés. Dos autorizaciones se aprobaron en siete días. En los meses de septiembre, octubre y noviembre se aprobaron proyectos de autorización para la venta que beneficiaron a varias empresas locales. No puede ser que tres proyectos esperan hace meses que este Concejo los apruebe”.

“El Honorable Concejo Municipal es un ámbito central para construir la ciudad de todos. No puede funcionar para ponerle palos en la rueda a un gobierno que solo lleva poco mas de un año, y que pretende generar condiciones para que los vecinos vivan mejor. Tenemos una oportunidad histórica para que se instalen empresas en la ciudad, quiero ponerme a disposición para dar las explicaciones que sean necesarias, pero les pido que pongan la mejor voluntad para avanzar”, finalizó para luego dar paso a lo actuado por cada área de Gobierno durante el último año.