Escalante: “Hay tres concejales kirchneristas que impiden que dos empresas se radiquen en Roldán”

Por falta de quorum, este lunes no pudo llevarse a cabo en el Concejo la sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo para tratar la venta de dos lotes en el Parque Industrial y el intendente Daniel Escalante expresó su fastidio ante la situación: “Estamos convocando a sesión para tratar la radicación de empresas que quieren llegar a Roldán para dar empleo. Lo increíble es que los concejales del kirnerismo están de vacaciones y no quieren tratar un tema que necesita urgencia. No cumplen con sus obligaciones de ir a sesionar al concejo y trabajar, pero cobran sus sueldos. Este kirchnerismo que gobernó la ciudad durante 20 años le pone palos en la rueda al desarrollo de la ciudad, y quieren gente que viva de los planes y no de un trabajo genuino”.

Luego, insistió: “Hay empresas que quieren llegar a Roldán pero hay concejales que no quieren y faltan a las sesiones que convocamos para tratar semejante tema”, y aseguró: “Todo es por la falta de participación de los concejales del Bloque Peronista en la Sesión Extraordinaria convocada para debatir la aprobación de la venta de dos lotes en el Parque Industrial a dos importantes empresas”.

“Es la segunda vez que convocamos a sesiones extraordinarias para tratar este tema. Dejen que la ciudad vuelva a priorizar el empleo y no los planes. Es muy importante para nuestra ciudad y los concejales del Bloque Justicialista no se presentaron a la sesión. Susana Abo Hamed, Mariano Mateo y María Eugenia García no asistieron a la sesión y no pudo tratarse nuestro pedido”, explicó el mandatario.

“Cobran el sueldo, tienen la obligación moral de ir a trabajar y aun así no van. Cuando tienen que presentarse a trabajar y debatir temas importantes como estos, prefieren ausentarse”, dijo el intendente, y agregó: “Lo hacen porque creen que me hacen un daño a mí y a nuestra gestión, pero en realidad no se dan cuenta que el daño se lo hacen a la ciudad y a los vecinos”.

Asimismo, rescató la actitud de los tres concejales que sí se presentaron, Maira Leiva (bloque socialista), Carlos Graizzaro (justicialismo) y Marcelo Cristiani (Juntos por el Cambio)”.

“Estamos muy preocupados, hay dos empresas muy importantes interesadas en venir a Roldán a invertir, a generar trabajo genuino para los roldanenses. Esto además genera un círculo virtuoso porque también beneficia a otros sectores del comercio y la industria. Y, además, esas inversiones le permitirán a la Municipalidad avanzar con obras públicas que necesitan los vecinos, especialmente pavimento. Hace meses que queremos concretar este tema y no podemos hacerlo porque estos concejales se oponen”, manifestó Escalante.

“Además de estas, hay otras empresas también interesadas en venir a Roldán, y el riesgo que corremos es que se vayan a otra localidad”, explicó el mandatario, y resumió: “Esto es desarrollo y crecimiento para la ciudad”.

Finalmente, el intendente se preguntó: “¿Qué queremos, una ciudad que pueda generar mano de obra genuina o una ciudad que viva de los planes sociales?”, y evaluó: “Estos concejales, la presidenta del concejo Abo Hamed, Mateo y García tienen en sus manos el poder de sesionar o no, porque de ellos depende, sino van no hay quorum y no hay sesión. En 10 días volveremos a llamar por tercera vez a sesión extraordinaria para avanzar con este tema”, cerró.