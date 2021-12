Escalante y un discurso picante: endeudamiento, venta de droga y auditoría

El discurso del intendente Daniel Escalante fue el último acto antes del cierre de la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades. Si bien comenzó destacando el acto cívico e incluso se emocionó al nombrar a su familia, no faltó lugar para fuertes anuncios y declaraciones picantes.

Tras agradecer a diputados, intendentes y concejales de otras localidades que llegaron para acompañar su asunción, nombró a quienes lo van a acompañar en su gestión y manifestó: “Vinimos para servir a Roldán, no para servirnos, y eso será un principio que nos debe guiar. Juntos asumimos el desafío de dar una vuelta de página en la ciudad de Roldán, la mayoría de los roldanense nos animamos a cambiar, sabiendo de los problemas que debemos enfrentar, pero convencidos que tenemos la capacidad y el equipo para afrontarlos. Comienza un gobierno que no va a ocultar nada, donde la transparencia será parte de nuestra manera de resolver los problemas. Como intendente voy a ser claro, quiero que conozcan cuales son nuestras acciones para poner de pie una ciudad que tiene un potencial enorme, pero se encuentra empobrecida, con deudas y desordenada”.

“Vamos a dialogar con todos, no creo en la política de amigos y enemigos, hay una ciudad que espera un cambio y nosotros somos conscientes de esa demanda. Vamos a escuchar, como lo hicimos en la campaña, porque ahí también están las soluciones. Nadie tiene una verdad única, eso es de los autoritarismos, y no de un gobierno plural y democrático como el que vamos a desarrollar hasta el último día de gestión.”, expresó.

“En mi gestión el que trabaja será bien reconocido, recibirá mi apoyo, sea cual fuera su identidad política, pero el que no trabaja, el que se queda en su casa mientras otro pone el cuerpo, no debe tener beneficios. Roldán es una comunidad de trabajo, y vamos a defender esa forma de construir futuro, porque es la que nos identifica”, disparó.

Tomar deuda

Escalante soltó que la Municipalidad “no cuenta con recursos genuinos para afrontar el pago de sueldos, e incluso el gobierno que iniciamos deberá tomar deuda para afrontar el pago de aguinaldo”.

Asimismo, señaló: “En los primeros días debemos estudiar las deudas, cuán importantes son, y evaluar los juicios que debemos afrontar, litigios de diferentes índole que estudiaremos caso por caso, especialmente con las empresas desarrolladoras de barrios abiertos y cerrados que reclaman incumplimientos. Esa situación es un indicador de la ausencia de una planificación que todos conocemos y venimos reclamando, de la ausencia de una idea de ciudad, que viene generando enormes perjuicios a miles de vecinos. Para transparentar el estado de situación, avancé en un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para que realice una exhaustiva Auditoria contable, y los resultados serán informados a la comunidad de Roldán que debe conocer en detalle cuales son nuestros activos y pasivos”.

Entre los puntos que se auditarán, mencionó: el estado de los recursos materiales y las condiciones con las que se recibieron maquinaria y equipamiento. “En el proceso de transición le he pedido expresamente y por carta al intendente saliente que no tome decisiones que comprometan directamente a la gestión que se inicia. Todos debemos actuar con responsabilidad, con espíritu democrático, pensando en lo que le conviene a la ciudad de Roldán. Conocer cada recurso con el que contamos será estratégico para ordenar la ciudad, planificar y para iniciar los proyectos y programas que nuestra ciudad necesita”.

Reunión con Perotti y denuncia de venta de droga

“Hay temas que nos preocupan mucho a los vecinos de Roldan. La calidad de agua, la situación de los servicios públicos según las problemáticas de los diversos barrios, la inseguridad, la venta de droga, el tránsito, el transporte especialmente con Rosario, la situación de los accesos, la promoción industrial, y la falta de un plan de obras integral, entre otros temas. Para repasar esa agenda de temas le voy a solicitar una audiencia al gobernador Omar Perotti, y pondré a disposición a todo mi equipo para trabajar con los funcionarios provinciales de las distintas áreas”, manifestó Escalante.

Luego, mencionó la problemática de la inseguridad y fue tajante: “No voy a mirar para otro lado, es cierto que la municipalidad no tiene hombres y mujeres armados y con competencia directa en seguridad. Pero eso no será excusa para ponerme al frente de los reclamos y para gestionar soluciones concretas, incluso para invertir en recursos que contribuyan en mejorar la seguridad pública. Por ello ya solicité una reunión con el ministro de seguridad Jorge Lagna para empezar a trabajar en las medidas que necesitamos para mejorar la seguridad pública. Además semanalmente me voy a reunir con el comisario, el inspector de zona, y estaré en contacto con el jefe de la unidad regional para repasar acciones, coordinar y contar con una agenda de trabajo común”.

Respecto a la venta de estupefacientes, remarcó que en los próximos días se reunirá con representantes de la fiscalía federal en Rosario, a quienes les entregará por escrito lugares de venta de droga identificados para que se investiguen y judicialicen.