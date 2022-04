Estaba trabajando en su local y en un breve descuido le robaron la bici

En la tarde de este miércoles cerca de las 19 hs una joven de la ciudad estaba trabajando en un local de la galería Patio Alberdi y en un breve descuido le robaron la bici.El hecho es casi calcado al del bar Box.

‘‘La bicicleta estaba en la puerta de mi local, ubicado en Santiago 515, de la galería Patio Alberdi, y me encontraba trabajando con la puerta abierta de par en par y con tres personas dentro del local y cuando me di cuenta no vi más a la bici ’’, detalló Barbara, la dueña del rodado en dialogo con El Roldanense.

‘‘Siempre trabajo con la puerta abierta y como no tengo cortinas en la ventana puedo verla, creía que era imposible que alguien se animara a robarla, pero lamentablemente me quede sin la movilidad para ir y venir al trabajo ’’, sumó la joven.

‘‘La galería tiene cámaras, pero ninguna apuntan a mi puerta, pero el ladrón salió para el lado de la calle Alberdi, entonces pienso que alguna de las cámaras del bar lo tendría que tener filmado’’, explicó Barbara y agregó: ‘‘Mi robo coincide con el del bar Box hace algunos días atrás, evidentemente es alguien que conoce la zona’’.