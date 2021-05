Le copiaron sus perfiles en Facebook, replicaron su Whatsapp e intentaron estafar a sus contactos

La modalidad del cuento del tío o de estafa telefónica va virando según los tiempos que corren y quienes se dedican a eso parecen contar cada vez con más herramientas. En las últimas horas, Sofía, una joven roldanense que reside hace un tiempo en Las Vegas, Estados Unidos, se enteró que delincuentes habían creado un perfil de Facebook falso con su imagen y su nombre. Muchos conocidos o amigos suyos de Roldán recibieron mensajes de esa cuenta y de contactos de WhatsApp que se hicieron pasar por ella.

Por el contenido de los mensajes, la joven sospecha que puede tratarse de alguien conocido y que ya no reside en el país. “Comenzaron a decirles ‘¿qué tal todo en Argentina?’. Sabían perfectamente que no me encuentro allí. La excusa que pusieron con quienes hablaban era que yo quería hacerle llegar a mi familia un paquete por FedEx, un servicio de envíos internacionales”, relata el modus operandi a El Roldanense.

“Pedían un depósito para poder liberar el paquete que supuestamente yo mandé”, dice. Entre los mensajes que llegaron a sus conocidos, se destacan algunos que solicitaban casillas de mails, números de documento y dirección postal. Incluso, hubo una presunta llamada de AFIP desde el aeropuerto de Buenos Aires y hasta replicaron un mensaje de FedEx, por lo que tuvo que llamar a la empresa para dar cuenta de lo sucedido. “Desde que vivo acá, nunca había escuchado algo similar a esto”, asegura Sofía, que incluso cerró su propio Facebook por seguridad.

Según las propias averiguaciones que hizo en primera instancia, los números corresponden a la localidad de El Trébol y a California. “Mi hipótesis es que hay gente en California conectada con personas de Argentina”, expresa. “Por suerte, nadie cayó, pero estuvieron a punto”, amplió. Hasta ahora, logró cerrar el perfil falso, pero aún no conoce de qué manera terminar con los números de WhatsApp. “Ya creé una lista de difusión y también hice viralizar la noticia. Es terrible. Honestamente, me dio miedo”, contó la roldanense.