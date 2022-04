Estafa virtual: le hackearon Instagram y querían venderle dólares a sus contactos

Una vecina de Roldán fue víctima este jueves de una estafa virtual de esas que están de moda en los tiempos que corren. Se enteró gracias a sus allegados, quienes le escribían por whatsapp preguntando si estaba vendiendo dólares y preocupados por el motivo que la había llevado a tomar esa decisión.

¿Cómo era la maniobra? Le hackearon su cuenta de Instagram y desde ahí le mandaban el mensaje que ilustra esta nota a sus contactos informando que estaba vendiendo dólares a buen precio. “Me empezaron a escribir mis amigos y familiares diciendo que no venda dólares, que si necesitaba plata ellos me prestaban, y yo no entendía nada”, contó la damnificada a El Roldanense.

En rigor, previamente a esto les llegaba un mensaje de whastapp a sus contactos, desde un número que no era el suyo, pero donde avisaban: “¡Buenos días, por aca Xxxxx agenden mi nuevo número eliminen el anterior gracias éxitos y bendiciones”.

Uno de sus amigos decidió seguir la conversación por privado en la red social: ofrecían vender hasta 2000 dólares “cara grande” y para eso mandaban una foto de los billetes. Cuando el ocasional comprador se mostró interesado le dijo que le llevaba el efectivo a la casa, pero ahí empezó el verso: debía transferir la plata a dos cuentas bancarias que no estaban a su nombre, supuestamente porque no podía “blanquear” la transacción.

Luego, debía mandar el ticket del comprobante de la transferencia o el depósito bancario al numero de whatsapp que previamente habían mandado en su nombre.

La transacción, desde ya, en este caso no se llevó a cabo. Y hasta el momento de publicación de esta nota no se había enterado de ningún caso entre sus contactos más estrechos que hubiera llegado a buen puerto. Sin embargo, quiso hacer público el caso para alertar a la población.