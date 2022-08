¡Estos adolescentes!

Si eres una madre o un padre preocupado por lo que hace tu hijo adolescente, con el celular todo el tiempo, esto es para ti. Antes que nada te hacemos un pequeño aviso. No todas las situaciones son iguales, por lo que este artículo te puede servir como no.

Chatear

Tu hijo puede estar hablando con sus amigos o familiares. Este punto es muy importante ya que si bien está genial que se relacione con la gente mediante el celular, no tienen que olvidar relacionarse con las personas de carne y hueso que los rodean.

Jugar videojuegos

Algunos juegos, no solo de celulares, de los más jugados son:

• Minecraft. Este juego de video tiene 2 formas de jugar, creativo y supervivencia. Creativo es para armar lo que quieras con cubos de distintos materiales, y el objetivo del modo supervivencia es perdurar todo el tiempo posible, enfrentándose a zombies, arañas, brujas y más.

• Stumble Guys. Se juega en línea y el objetivo es ganar diversos niveles. Estos niveles son como carreras de obstáculos.

• Fortnite. Aquí debes sobrevivir y matar a todos los jugadores que puedas para ganar la partida.

• Clash Royale. Este juego entra en el género de estrategia, ya que tienes que tratar de derribar las torres del otro jugador y defender las tuyas. Tienes diferentes cartas con personajes para elegir a quien usar en cada ocasión.

• Among Us. Se ambienta en una nave espacial en la cual hay impostores, que puedes ser tú o no, y la tripulación tiene que tratar de identificarlos antes de que los asesinen.

• Call of Duty. En este juego el objetivo es completar misiones de guerra junto a tus compañeros. Hay diversos escenarios como apocalipsis o guerras históricas.

• NBA 2K22. Simula partidos de baloncesto. Tiene diferentes desafíos.

Internet

Porque no, tu hijo puede estar leyendo noticias que le interesen en internet. Pueden ser sobre lo que sea, ya que Google tiene de todo y para todos. Podemos encontrar información sobre libros, política, moda, música y muchos temas de interés general.

También pueden ver videos de sus streamers favoritos y encontrar nuevos pasatiempos gracias a la inspiración que les dan algunos videos.

Redes sociales

Puede encontrar contenido interesante sobre lo que le guste.

Como por ejemplo:

• Historias y publicaciones de cantantes, deportistas, escritores, streamers, actores, pintores y otros creadores de contenido famosos o no.

• Memes de todos temas.

• Videos que simplemente son divertidos y logran sacarnos una sonrisa en cualquier momento.

• Fanficts sobre historias que nunca imaginaron que podrían encontrar.

• Tutoriales de dibujo, de cocina, de ejercicios, y hasta de diferentes materias escolares.

• Cuentas que tienen los mismos gustos que tú.

Lectura

Hoy en día se ha facilitado leer sin tener que comprar los libros en físico. Para leer libros en digital, pueden descargarlos desde el buscador o encontrarlos en alguna aplicación o sitio.

Recomendaciones:

• “Harry Potter”. Saga escrita por Joanne K. Rowling y presentada el 26 de junio del año 1997. Libros de fantasía que tratan sobre cómo dicho protagonista descubre ser un mago y empieza a lidiar con los problemas que le causa esa otra vida.

• “Boulevard”. Libro escrito por Flor M. Salvador y publicado el 17 de mayo del año 2020. Sobre dos adolescentes que resultan enamorarse, y que a pesar de no ser la pareja perfecta buscan tener la mejor relación.

• “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”. Saga redactada por Rick Riordan, que publicó el primer libro el 18 de julio de 2005. La historia cuenta la vida de ya nombrado personaje al descubrir que es hijo de un Dios griego y por lo tanto tiene que ir a un campamento especial para mestizos como él para entrenar en la lucha contra monstruos inimaginables.

• “Caraval”. Trilogía de libros escritos por Stephanie Garber, el primero publicado el 29 de septiembre de 2016. La historia cuenta sobre dos hermanas que viven en una isla constantemente vigiladas por su malvado padre. Una de las hermanas, desea participar en unos juegos anuales llamados Caraval. Un día, las invitan a participar y desde ese momento todo se complica.