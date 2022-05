Éstos son los peores mensajes para iniciar una conversación en una app de citas

Sé que no quieres creer que es verdad. Quieres creer que es una especie de mito urbano. Como lo de no llevar calcetines y sandalias. Lamentablemente, no. Esto es serio. Hay ciertos mensajes de apertura en las aplicaciones de citas probados y verdaderos que usas todos los días y que las mujeres odian. De hecho, los desprecian. Los ven venir incluso antes de abrir el mensaje y saben que están a punto de sentirse totalmente asqueadas ya que no se trata simplemente de scorts independientes que van a reír tus gracias solo para seguirle la corriente.

Por este motivo, si quieres evitar empezar por el camino equivocado tómate unos minutos para saber qué mensajes de apertura odian las mujeres en las apps de citas y observa lo rápido que sube tu tasa de respuesta.

El clásico mensaje “copia y pega”

De todos los mensajes de apertura que encontramos por las diferentes apps en el mundo, éste es definitivamente el más obvio. Un mensaje generalista que copias y pegas a todo el mundo con este estilo: “¡Hola Ana! Soy Pedro, encantado de conocerte. Me gustan las puestas de sol y los paseos por la playa, ¿qué tal?”.

Ella ya sabe que has enviado esto a otras 50 chicas y que no te has tomado ni 30 segundos para mirar su perfil más allá de la foto. Ella sabe todo esto y le molesta.

Mensaje de piropo descarado

¿Eres de los que envían «Dios, estás tan buena» como mensaje de apertura? Si es así, debes saber que ella ya te pone en el archivo de los «imbéciles» antes de responder, si es que responde.

Ella ya sabe que tú ya la consideras guapa, no es necesario decírselo. En su lugar, empieza con un comentario sobre su estilo, su trabajo o su educación. Hazle saber que te has tomado la molestia de leer sus gustos o intereses. Es un gran estímulo.

Mensajes de una sola palabra

Las mujeres odian los mensajes de una sola palabra. “Hey” o “Qué tal” son mensajes de apertura realmente malos. Hace que las mujeres sientan que esperas que lo hagan todo.

A las mujeres les gusta ser cortejadas y los mensajes mediante las apps de citas no son diferentes. Haz un esfuerzo por cortejarla, habla de sus cosas favoritas y establece una conexión a nivel intelectual. Cuando ella ve que haces un verdadero esfuerzo por llamar su atención, llegarás más lejos.

El mensaje “porno”

Un mensaje de apertura que siempre obtendrá un gruñido de disgusto es el mensaje abiertamente sexual. Las representaciones gráficas de lo que quieres hacerle no son buenas para el primer mensaje de apertura. No seas soez, eso no te llevará a ninguna parte.

Ella se siente incómoda y tú pareces un pervertido. El único buen momento para enviar un mensaje así es si ella lo pide. Cuando ella te pide que le envíes un mensaje sucio, es que lo quiere. Le apetece. Se siente sexy y quiere compartirlo contigo. De lo contrario: ni te lo plantees.

Mensajes Emoji

Nadie, absolutamente nadie, quiere un mensaje lleno de emoji en una aplicación de citas. Puedes pensar que es un ahorro de tiempo, pero en realidad, es infantil, a ella no le impresiona. De hecho, puede que ni siquiera responda a tu mensaje emoji.

Está bien utilizar uno o dos en un mensaje, pero no tapar tu mensaje con ellos. O intentar utilizarlos únicamente es un gran error. Guarda los emojis y gifs solo para dar énfasis y hacer bromas.

En resumen, los mensajes de apertura en una app de citas no tienen porqué ser tan difíciles. Sé natural, amable usa la cabeza y verás instantáneamente un aumento en tus respuestas.