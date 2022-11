Extrema preocupación por el Anexo: “Nadie nos asegura que la escuela nueva esté lista para el año que viene”

Los chicos que actualmente están cursando Tercer Año en el Anexo no tienen asegurado aun un lugar para cursar Cuarto y esto generó una extrema preocupación en los padres.

“Nos dijeron que el nuevo edificio iba a estar listo para este año y no estuvo, ahora tuvimos una reunión con el Ministerio y nos dijeron que busquemos un plan B porque no sabían si iban a terminar el edificio para 2023”, contó a El Roldanense María, la madre de uno de los alumnos.

“Mi hijo pasa a 4to año y no tiene lugar en la escuela, no sabe donde va a cursar, de hecho aun ni siquiera nos mandaron la reinscripción. Además, el edificio donde están ahora es una casona y tiene un solo baño que usa toda la escuela, y las aulas móviles donde los chicos están cursando, no andan los aires acondicionados y tienen un solo ventilador”, detalló.

“Es algo inhumano, no puede ser que no haya nadie del Ministerio que esté al tanto de lo que está pasando en Roldán. No estamos pidiendo lujos sino que los chicos puedan tener un aula, un lugar donde estudiar, nada del otro mundo”, apuntó y contó que los padres están organizados ante esta problemática y plantearon una movilización para el próximo viernes para exigir respuestas.

“Para el año que viene ya se inscribieron 100 chicos. Es injusto que se ocupen de otras cosas en vez de la educación”, manifestó.