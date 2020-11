Falta de materiales, un problema que tiene en jaque a los corralones de la ciudad

El faltante de materiales es la gran problemática que atraviesan actualmente los corralones de la ciudad. Los mayoristas no dan respuestas y aún no se sabe cuándo se normalizará la cuestión. Lo disponible, asegura un dueño local de este tipo de negocios, alcanza para refacciones o ampliaciones, aunque no para grandes obras. El Roldanense consultó a tres representantes para conocer cuál es el momento que atraviesan y a qué se debe.

“Está faltando Plasticor, arena, ladrillos cerámicos, hierro y alguna vez cemento, aunque eso se normalizó bastante”, dicen desde el Corralón Salta. “Hay faltante de arena, de todo. También de ladrillos, no se está produciendo la cantidad que se necesita. Hace más de un mes que no se consigue plasticor. Estamos trabajando con lo que hay”, suman desde el América, a la vez que amplían que los ladrillos han incrementando su valor en el último tiempo.

La carencia de arena se debe al paro marítimo y las marchas de transportistas. “Por lo que sabemos, deben ir a conciliación obligatoria porque han desabastecido a toda la zona”, aseguran desde el corralón La Noemí. Allí mismo manifiestan que la faltante no fue tan sentida, ya que pudieron conseguir otros materiales. “Como hubo aumento de todo menos de la arena, sube uno y después se suma el otro. También es entendible”, argumenta el representante del América.

Según especifican desde Salta, la demanda ha sido normal, aunque el contexto de pandemia influye porque “la gente no puede gastar en vacaciones u otras distracciones, y quiere dedicar sus inversiones a la casa”. Durante el tercer trimestre del 2020, creció sobremanera la cantidad de permisos de obra en la ciudad, ya sea para refaccionar casas de alquiler o construcción de piletas; ahora, la problemática de la materia prima podría ralentizar el desarrollo.

“Puede ser que la actualidad afecte un poco, pero influye que de golpe se disparó la construcción y la producción era mínima. Otro poco puede ser por especulación”, dicen desde América, ante la inevitable suba de precios. “He ido personalmente y vi que los proveedores no tienen. Hay un puchito de cada cosa”, amplía. Y razona: “un ladrillo que valía $5 hace tres meses, no puede valer $20 ahora”.

Los consultados no ven una mejora en el corto plazo. “No sé si tendrá solución, porque ni siquiera mi mayorista me sabe decir cuándo se va a normalizar del todo”, expresan en Salta. “En algún momento se debería normalizar, no sé cuánto va a durar. Hasta los productores más grandes tienen que vender. Por ahí traen de otros lugares, pero también está complicado el traslado de provincia a provincia. Los de Rosario o más cercanos no están consiguiendo lo que se necesita”, cierran en el América.