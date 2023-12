Fiestas: recomendaciones para la seguridad alimentaria a fin de año

El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), brinda recomendaciones para evitar intoxicaciones en las celebraciones de fin de año.

“Para disfrutar de las reuniones familiares, es importante cumplir con las cinco claves establecidas por la Organización Mundial de la Salud para mantener los alimentos seguros y evitar enfermedades: conservar la higiene en la zona de elaboración de alimentos; consumir agua y alimentos seguros; cocinar completamente los alimentos; evitar la contaminación cruzada, y mantener los alimentos a temperaturas seguras”, señaló el secretario de Assal, Eduardo Elizalde.

Destacó además, que “estos puntos son los primordiales a la hora de mantener los alimentos inocuos, como así también, el lavado de manos con agua segura y jabón antes y durante la elaboración de las comidas”. Algo importante a tener en cuenta es que los alimentos pueden no presentar signos de mal estado a simple vista, ya que la apariencia no determina si están en condiciones o no, de consumirse.

“En épocas de calor los consumidores estamos expuestos a diferentes peligros que pueden generar desde un momento incómodo o de dolor, hasta una enfermedad mayor, pero con pequeñas modificaciones en las formas de manipular los alimentos podemos evitar contraer enfermedades que nos impidan celebrar”, concluyó el secretario de Assal.

Estas recomendaciones formaron parte de una capacitación gratuita que brindaron el 22 de diciembre profesionales del área de Capacitación de la Agencia: la licenciada en Nutrición, María de los Milagros Elli; y el licenciado Alejandro Gibert. Contó con la participación de 130 personas que acompañaron a distancia desde diferentes puntos del país: Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Córdoba, entre otros.

En pocas líneas

* Adquirir alimentos seguros, rotulados y de establecimientos habilitados. Evitar la compra ambulante o por redes sociales de producto de origen desconocido.

* No dejar las preparaciones a base de crema, mayonesa o salsa más de dos horas fuera de la heladera. Luego de comer, debemos refrigerar las comidas lo más rápido posible y no dejarlas durante horas en la mesa expuestas a las altas temperaturas en esta época del año.

* No descongelar los alimentos a temperatura ambiente o bajo el chorro de la canilla. El riesgo de contaminación es mucho mayor. Una vez descongelados, deben cocinarse inmediatamente.

* Evitar la contaminación cruzada entre los alimentos crudos y los listos para consumir. Utilizar tablas, repasadores, cuchillos y platos diferentes para manipular los alimentos crudos y cocidos.

* No dejar que los alimentos queden crudos en su interior, sobre todo los trozos grandes de carnes, pollos enteros, carne molida, pescados y huevos.

* Transportar los alimentos al lugar de la reunión, refrigerados en una conservadora, sin cortar la cadena de frío.

* Destinar una conservadora exclusiva para el hielo que utilizaremos en las bebidas. No mezclarlo con alimentos.

Para más información, ingresar en www.assal.gov.ar/verano.