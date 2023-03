Finde largo accidentado: este sábado hubo dos choques con heridos leves

Este sábado por la noche hubo en la ciudad dos choques con heridos leves. Ambos siniestros viales se sucedieron casi al mismo tiempo en diferentes puntos de la ciudad.

El primero tuvo lugar en la intersección de Bulevard Lopez y Córdoba, en ese punto de la ciudad colisionaron un vehículo volkswagen UP y una moto.

El segundo accidente se registró en Ruta 9 y la intersección con Alberdi, mano hacia Rosario, allí chocaron un auto particular y un utilitario.En ambos accidentes la mecánica de los accidentes no fueron establecidas y no se registraron heridos de gravedad. Trabajo la GUR.