La roldanense que deslumbra con sus retratos, una profesión que eligió desde pequeña

Vanesa Carreras, es fotógrafa y artista digital desde hace nueve años. La profesión la conquistó cuando apenas era una niña, desde la mente y el corazón. Conocé la historia de la roldanense que deslumbra a todos con sus retratos.

‘‘Desde chica siempre me gustó el mundo de la fotografía pero en el año 2013 comencé a ejercer la profesión, estudié y me capacité con colegas de renombre de todo el país, realicé congresos internacionales con colegas de diferentes puntos del mundo y eso me llevó a ver las cosas desde otras perspectivas. Mis comienzos fueron en el área social, haciendo bodas, cumpleaños de 15 y eventos y a partir del 2015 empecé a incursionar y a especializarme en fotografía de familia, sesión de recién nacidos (newborn) y ese mundo me atrapó y conquistó el corazón’’, expresó Vanesa, en diálogo con El Roldanense.

‘‘En la adolescencia mis padres me regalaron mi primera cámara, me encantaba documentar los momentos en familia y con amigas. Esos recuerdos son más que valiosos ya que al mirar cada una de esas imágenes reviven sentimientos y momentos, es por eso que con el paso del tiempo decidí comenzar a retratar la llegada de un hijo, algo que en lo personal me gratifica y me llena de amor al igual que la familia que me contrata’’, relató.

«La elección de trabajar con familias, se basa en que puedo enmarcar la emoción de mantener vivo un momento inigualable que están transitando cada uno de los integrantes’’, explicó la profesional y agregó: ‘‘Además de ese estilo de fotografía también amo hacer retratos pictóricos y artísticos, últimamente me piden mucho este tipo de sesiones, ya que se desarrolla todo un proyecto desde la idea que puede traer el cliente, conjuntamente con las propuestas que emergen, hasta la elaboración, la locación dónde llevarlo a cabo y el vestuario e impronta artística que se le coloca a la presentación, sin olvidar la importancia de la posproducción», explicó la fotógrafa.

La pasión por la profesión hace sentir que lo más importante sea el camino que se transita, y no el lugar donde se llega. ‘‘Hay veces que lo único que quedan son los recuerdos y más cuándo alguien ya no está a tu lado. La fotografía tiene ese valor, es por que en cada retrato se busca expresar lo que la mirada y el corazón de la persona no puede poner en palabra’’, relató la joven y agregó : ‘‘A lo largo de mi camino fui descubriendo cómo comunicar lo que sentía, gracias a un trabajo instrospectivo que venía realizando hacía un tiempo. El proceso terminó de madurar cuando llegó la pandemia, allí termine de sentirme libre y honesta conmigo y eso lo pude plasmar por medio de las imágenes retratadas», recordó la emprendedora.

El trabajo de un fotógrafo no sólo es en el momento de realizar la toma, para poder tener un imagen convincente se trabaja en todos los detalles.»Cada imagen cuenta con proceso de edición, y un cuidado muy minucioso, es allí cuando se termina de dar toda la magia en la imagen, porque se transforma en lienzo y yo en artista digital», reconoció.

Pueden contactar a Vanesa mediante las redes sociales, en Facebook como @bokehfotografiaprofesional , en el instagram como @vanesacarrerasfotografias o por whatssap al 3416 45-0797.