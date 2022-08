Fue policía, político y ahora tiene un objetivo particular: entrar a la casa de Gran Hermano

Por Aquiles Cadirola

Gran Hermano, el reality show más conocido en todo el mundo y con mayor cantidad de ediciones a nivel global, será la décima oportunidad en la que esté al aire en Argentina (2016 fue la última vez) y una vez más se verá por la pantalla de Telefé. Habrá 30 cámaras que grabarán todo durante las 24 horas del día, incluidos cuatro dispositivos infrarrojos que captarán lo que ocurre en los dormitorios. Además, se colocarán 70 micrófonos para captar cada sonido y cada charla. Además, cada participante estará obligado a llevar uno puesto todo el día: solo podrán quitárselos para dormir, en la ducha, en la pileta o cuando entren en el «confesionario”.

Se prevé que para esta edición habrá 16 participantes y el programa comenzaría en octubre con la conducción de Santiago del Moro, quien viene de estar al frente de otro exitoso reality como Masterchef Celebrity. Y si bien se buscan principalmente jóvenes influencers, el casting es abierto a todo tipo de perfiles, como por ejemplo el de Darío Zamora, un ex comisario que además fue dos veces pre candidato a presidente Comunal de Ricardone (2019 y 2021) y podría ir por una tercera incursión política en 2023.

“La idea surge en una oportunidad, que ahora no lo recuerda mi señora, pero me dijo ‘¿por qué no te anotas a Gran Hermano tanto que lo miras?’. Ahí surge la idea, aunque ella dice que no se acuerda. También fue impulsado un poco por mi hijo y mi nuera que me inscribieron”, contó el protagonista de esta historia a El Roldanense, y agregó: “Mi señora está en el medio, que lo acepta y no lo acepta, si me convocaran para el casting, se verá lo que sale. Hay que esperar que me convoquen o quedará todo en la nada. Después del casting ahí voy a tener una idea si les intereso para el programa o no”.

Teniendo en cuenta que uno de los grandes desafíos que presenta Gran Hermano es cómo sobrellevar el encierro sin conocimiento de lo que pasa en el exterior ni contención de la familia o el círculo más cercano, Zamora contó: “He tenido varias experiencias con el encierro cuando estuve en la escuela de Cadetes, estuve dos años en los que estuve como dos meses sin salir a la calle porque era tan estricta la disciplina, así que siempre por alguna tontería nos dejaban sin franco de servicio, sin franco los fines de semana. Cuando estuve en el TOE estuvo un mes sin ver a mi familia, sin saber nada de ellos. Va a ser una experiencia bastante notable para mi”.

“Mi estrategia sería en principio ganarme al público y demostrarle a la gente que todos los policías no somos iguales, que siempre nos han metido en la misma bolsa, y tratar de ser dentro de la casa la ley y el orden, dando como corresponde el ejemplo”, señaló acerca de cómo sería el juego que desarrollaría en caso de participar del show televisivo.

En cuanto a lo que le pueda dar al espectáculo y para qué aprovecharía la visibilidad que otorga tamaña exposición, afirmó: “Puedo aportar al programa la historia de mi vida, con anécdotas ocurridas durante los 30 años de servicios, aportarle lo que significa trabajar en la parte privada, con el sufrimiento que es trabajar en contra de los sindicatos, no poniéndole dinero a los sindicatos, te hacen la vida posible. Algo de la gastronomía, que también incursioné, y en la parte política, quizás para que la gente me conozca fundamentalmente en Ricardone. Se decía que no me habían votado porque no me conocían, así que también aprovecharía esa oportunidad”.

Por otra parte, consultado sobre su carrera en la política, de cara a las elecciones del próximo año, mencionó que no descarta volver a pelear por el gobierno de la localidad que se encuentra a apenas 20 minutos de Roldán. “Es posible, siempre digo que no hay dos sin tres, si veo que se va a sumar gente, especialmente jóvenes que se quieran involucrar el año que viene, quizás esté al frente de una lista. Estamos viviendo acá en Ricardone momentos desagradables, nunca una noticia positiva. Si sería presidente de Comuna, me gustaría que en Ricardone se inicie alguna obra pública y en cuanto a seguridad sería el pueblo más seguro de la provincia”, sostuvo.

Así presentó su postulación para entrar a la casa más famosa del país: